Comasco

ROVELLO PORRO – Due incursioni in edifici religiosi nel giro di circa due mesi. Dopo il tentativo di furto al santuario della Beata Vergine del Carmine, a settembre, i ladri sono tornati a colpire a Rovello Porro. Questa volta nel mirino è finita la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, da cui sono spariti calici e altri oggetti sacri per un valore complessivo stimato di 15 mila euro.

Il precedente risale a settembre, quando qualcuno aveva forzato una porta del santuario di via Madonna per cercare oggetti da rubare. In quell’occasione l’incursione non aveva fruttato alcun bottino. Diverso l’esito del furto avvenuto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre, quando i malviventi sono riusciti a raggiungere gli ambienti della chiesa parrocchiale e a impossessarsi di sei oggetti utilizzati durante le celebrazioni religiose.

Secondo quanto emerso i ladri sarebbero entrati attraverso una finestra dell’ala laterale dell’edificio, passando dalla zona del battistero. Una volta all’interno avrebbero trovato le chiavi necessarie per aprire una porta e raggiungere la chiesa. Da qui sono stati sottratti tre calici, due ostensori e una pisside, tutti in argento dorato. Il furto è stato scoperto lunedì mattina dai collaboratori della parrocchia, che hanno notato la finestra danneggiata e successivamente verificato la scomparsa degli oggetti. Il valore economico del bottino è considerevole, ma per la comunità religiosa pesa anche la perdita di arredi legati alla vita liturgica e alla storia della parrocchia. Non è noto se esistano collegamenti tra i due episodi avvenuti a Rovello Porro. Tra le ipotesi c’è anche quella di un furto su commissione, ma non risultano elementi pubblici che permettano di confermarla.

La vicenda richiama altri furti avvenuti negli anni scorsi nelle chiese del Saronnese. A Gerenzano, nel maggio 2024, erano stati rubati reliquiari e calici dalla parrocchia. Episodi analoghi hanno interessato anche Cislago e il santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Si tratta di precedenti distinti, per i quali non risultano collegamenti accertati con quanto successo a Rovello.

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