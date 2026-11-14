Saronnese

GERENZANO – La sicurezza del territorio, la protezione degli istituti scolastici e la capacità delle istituzioni di affrontare situazioni di crisi complesse sono al centro dell’interrogazione consiliare presentata da Lisa Molteni, consigliera comunale di Gerenzano per Idee in Comune, con il sostegno politico del Comitato Futuro Nazionale Gerenzano n. 1916, rappresentato dal referente locale Massimiliano Rizzo. “L’iniziativa – chiariscono – nasce dalla necessità di verificare se gli strumenti di prevenzione e gestione delle emergenze siano adeguati anche rispetto alle nuove minacce che interessano il contesto europeo”.

Nel corso del 2026 le istituzioni europee hanno affrontato ripetutamente il tema delle minacce ibride. Il 16 marzo il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato conclusioni sul rafforzamento delle capacità di contrasto a sabotaggi, attacchi informatici, interferenze e operazioni contro le infrastrutture critiche, richiamando anche le attività ibride attribuite alla Russia. Il 19 marzo il Consiglio europeo ha ribadito l’importanza della resilienza e della protezione delle infrastrutture strategiche.

Nel settembre 2026, anche l’Alta rappresentante dell’Unione Europea Kaja Kallas e il Parlamento europeo hanno richiamato l’attenzione sulla crescente esposizione dell’Europa alle minacce ibride e sulla necessità di rafforzare la preparazione delle istituzioni e della società civile.

“La guerra ibrida non è più soltanto un’espressione utilizzata dagli analisti geopolitici. È un tema affrontato formalmente dalle istituzioni europee e riguarda la sicurezza delle infrastrutture, dei servizi e della popolazione”, dichiara Lisa Molteni. “Questo non significa affermare che Gerenzano sia sotto attacco o alimentare paure ingiustificate. Significa comprendere che, in uno scenario europeo sempre più complesso, anche i territori devono interrogarsi sulla propria capacità di affrontare eventuali situazioni di emergenza”.

L’interrogazione chiede chiarimenti sull’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, sulle procedure previste in caso di blackout prolungati, sull’interruzione delle comunicazioni, sulla continuità dei servizi essenziali e sulla capacità di assistenza alla popolazione. Particolare attenzione viene riservata agli istituti scolastici, con una richiesta di verifica dei piani di emergenza ed evacuazione e dell’effettiva idoneità dei punti di raccolta.

“Ritengo che questo sia uno dei passaggi più importanti dell’interrogazione”, prosegue Molteni. “I punti di raccolta devono essere valutati non soltanto rispetto al rischio incendio, ma anche considerando altre possibili emergenze. Penso, ad esempio, alle aree individuate nei parcheggi o in spazi interessati dalla circolazione dei veicoli. Non sostengo che siano automaticamente irregolari, ma credo sia doveroso verificarne l’effettiva sicurezza e prevedere, dove necessario, soluzioni alternative”.

“Un piano di evacuazione non può essere considerato efficace soltanto perché esiste formalmente. Occorre sapere quando è stato aggiornato, se le procedure sono state verificate e se rispondono realmente ai rischi individuati”.

Un ulteriore punto riguarda il coordinamento con la Provincia di Varese, competente per l’edilizia degli istituti secondari di secondo grado. “Sarebbe troppo semplice rispondere che a Gerenzano non sono presenti licei o istituti superiori e che quindi la questione non riguarda il nostro Comune”, osserva Molteni. “I nostri ragazzi frequentano scuole superiori anche in altri Comuni. Sono residenti a Gerenzano e la loro sicurezza merita attenzione indipendentemente dai confini amministrativi”.

“Per questo chiedo che il Sindaco promuova un’interlocuzione con il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, affinché, nell’ambito delle rispettive competenze, venga valutata una ricognizione dei punti di raccolta e delle procedure di emergenza degli istituti superiori. Auspico che anche la Provincia affronti la questione con solerzia”.

Sul tema interviene anche Massimiliano Rizzo, referente del Comitato Futuro Nazionale Gerenzano n. 1916: “Come Comitato Futuro Nazionale Gerenzano sosteniamo questa iniziativa perché riteniamo che la sicurezza debba essere affrontata con serietà, competenza e responsabilità. La prevenzione non può essere considerata un argomento secondario, né può essere ridotta a una questione di appartenenza politica”.

“Le istituzioni hanno il dovere di verificare periodicamente la propria capacità di risposta. Questo vale per le scuole, per gli edifici pubblici, per le infrastrutture e per tutti quei servizi dai quali dipende la vita quotidiana dei cittadini”.

Rizzo sottolinea inoltre l’importanza di un coordinamento istituzionale che non lasci i Comuni isolati: “Non chiediamo di creare allarmismo, ma di costruire una cultura della prevenzione. I cittadini devono poter contare su istituzioni che collaborano e che non attendono il verificarsi di una criticità per affrontare i problemi”.

“Il Governo deve fornire indirizzi chiari e strumenti adeguati agli enti territoriali. Allo stesso tempo, Provincia e Comuni devono esercitare pienamente le rispettive responsabilità. Su questioni come queste non possono esistere scarichi di competenze”.

La consigliera comunale conclude richiamando il significato politico e istituzionale dell’iniziativa: “Ho ritenuto doveroso presentare questa interrogazione perché il ruolo di un consigliere comunale non consiste soltanto nell’intervenire quando un problema si manifesta, ma anche nel porre domande, verificare e sollecitare la prevenzione”.

“Non sto sostenendo che oggi vi siano carenze accertate nei piani di emergenza di Gerenzano. Sto chiedendo all’Amministrazione di chiarire quali strumenti siano disponibili, quando siano stati aggiornati e se siano necessarie ulteriori verifiche. Mi auguro che questa iniziativa venga affrontata con spirito costruttivo, perché la sicurezza degli studenti, delle famiglie e della comunità non appartiene a una maggioranza o a una minoranza. La prevenzione non è allarmismo. È responsabilità. E quando sono in gioco la sicurezza delle persone e la capacità delle istituzioni di proteggerle, fare domande è un dovere, non una scelta facoltativa”.

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