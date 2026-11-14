iltra2

GORNATE OLONA – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 novembre, in via Luigi Cadorna, dove si è verificato uno scontro tra un’automobile e una motocicletta. Nell’incidente è rimasta ferita una persona di 50 anni.

L’allarme è scattato alle 17.38 e la centrale operativa di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, ha attivato i soccorsi inizialmente in codice rosso, quello che indica le situazioni di maggiore gravità. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, mentre sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Saronno per gli accertamenti sulla dinamica dello scontro.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, dove l’ambulanza è arrivata alle 18.37 in codice giallo. Le sue condizioni sono quindi risultate meno gravi rispetto a quanto inizialmente temuto.

Restano da chiarire le cause dell’incidente e le rispettive responsabilità dei conducenti. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dello scontro.

(foto archivio)

14112026