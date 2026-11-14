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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 13 novembre, ci sono il confronto sul futuro dell’ex Isotta Fraschini, l’incidente tra due auto davanti all’ospedale di Saronno e il gesto di onestà di alcuni operai che hanno restituito una borsa smarrita, rifiutando anche la ricompensa.

Il futuro dell’ex Isotta Fraschini continua a dividere il consiglio comunale. Durante il confronto sulle osservazioni al progetto sono emerse posizioni differenti sul destino del parcheggio ex Cemsa, sulla collocazione dei posti auto per i pendolari e sui collegamenti stradali tra via Varese, via Milano e la zona della stazione. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie per la mobilità e la sosta, mentre la maggioranza ha difeso una visione che punta sul parco, sui percorsi ciclopedonali e sul trasporto pubblico. Tra i nodi ancora da definire anche la posizione del parcheggio di interscambio.

Incidente stradale giovedì 12 novembre in piazza Borella, nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’ospedale di Saronno. Due automobili si sono scontrate poco dopo mezzogiorno. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un ragazzo di 17 anni, un uomo di 47 e una donna della stessa età. Due persone sono state accompagnate in ospedale in codice verde, una a Saronno e l’altra a Garbagnate Milanese. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri della Compagnia di Saronno, incaricati degli accertamenti sulla dinamica.

Un gesto di gentilezza nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno. Giovedì 12 novembre alcuni operai di un’impresa edile impegnata in un cantiere in via Molino 3 hanno ritrovato una borsa smarrita e l’hanno restituita alla proprietaria. All’interno c’erano tutti i documenti della donna, compresi quelli del figlio. La proprietaria ha provato a offrire una ricompensa, ma i lavoratori hanno rifiutato. La donna ha raccontato l’episodio sul gruppo Facebook L’unico sei di Saronno se…, ringraziando pubblicamente gli operai e invitandoli a farsi riconoscere.

Il consiglio comunale ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni sul Programma integrato di intervento dell’ex Isotta Fraschini, con 16 voti favorevoli, 8 contrari e un’astensione. Le opposizioni hanno parlato di un’occasione persa per migliorare il progetto e ottenere maggiori benefici pubblici, mentre la maggioranza ha rivendicato un passaggio importante per la riqualificazione dell’area. La sindaca Ilaria Pagani ha ricordato che l’iter non è concluso e che restano da completare le valutazioni degli enti competenti, tra cui Regione Lombardia.

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