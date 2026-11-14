Lazzate

LAZZATE – Due importanti interventi in corso sul territorio comunale, dedicati alla mobilità sostenibile e al potenziamento della rete idrica. Il sindaco Andrea Monti, accompagnato dall’assessore Antonio Re, ha effettuato un sopralluogo nei cantieri per verificare l’andamento dei lavori. Il primo progetto riguarda la realizzazione di una nuova pista ciclabile che attraverserà le aree agricole a nord dell’abitato. Il percorso partirà da via Fermi e raggiungerà via Carducci, nei pressi del campo trial Cesarino Monti, creando un nuovo collegamento riservato alla mobilità dolce. Si tratta di un tracciato che consentirà di attraversare una parte del territorio caratterizzata dalla presenza di campi e spazi verdi, offrendo nuove opportunità per gli spostamenti in bicicletta e le passeggiate. Il sindaco ha espresso soddisfazione per l’avanzamento dell’intervento, manifestando l’intenzione di percorrere personalmente la nuova ciclabile una volta completata.

Il secondo cantiere riguarda invece la realizzazione di un nuovo pozzo per l’acqua potabile. I lavori sono iniziati nell’area agricola interna situata all’incrocio tra via Gramsci e via Grandi. L’intervento è destinato a potenziare le infrastrutture per l’approvvigionamento idrico del territorio.

Le due opere, attualmente in fase di realizzazione, rappresentano investimenti in settori differenti ma entrambi importanti per la comunità: da una parte il miglioramento dei collegamenti ciclopedonali, dall’altra il rafforzamento delle infrastrutture per la distribuzione dell’acqua potabile.

13112026