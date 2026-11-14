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SARONNO – Sabato 14 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno si alterneranno nubi sparse e schiarite per tutta la giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione rispetto a venerdì, con una massima di 12°C e una minima di 8°C. Lo zero termico si attesterà a 1.615 metri. Non sono previste allerte meteo.

I venti saranno moderati e proverranno da Est al mattino, per poi ruotare da Est-Sudest nel pomeriggio. La giornata sarà quindi asciutta, ma caratterizzata da un’alternanza tra nuvole e aperture, con temperature massime più contenute.

In Lombardia le infiltrazioni umide porteranno nuvolosità diffusa, senza fenomeni significativi. Sulle basse pianure occidentali prevarranno cieli molto nuvolosi o coperti, con parziali aperture nel pomeriggio; su quelle orientali, invece, il tempo sarà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Sulle zone pedemontane e alte pianure si alterneranno nubi e schiarite, mentre sulle Prealpi occidentali le nuvole lasceranno spazio a qualche apertura dalla sera. Su Orobie e Alpi Retiche la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio, dopo una prima parte di giornata più soleggiata. Sulle Prealpi orientali sono attese nubi sparse alternate a schiarite, con ampi rasserenamenti in serata. I venti saranno deboli orientali e lo zero termico si attesterà intorno ai 1.750 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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