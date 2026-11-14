Città

SARONNO – Una PlayStation 5, una Nintendo Switch 2, tanti giochi da tavolo, manga, fumetti e libri per ragazzi. La biblioteca civica di Saronno si prepara ad accogliere una novità pensata soprattutto per i giovani, ma aperta a tutte le generazioni. Oggi, sabato 14 novembre, alle 16 sarà inaugurata la Gaming Zone, un nuovo spazio dedicato al gioco, alla lettura e alla socialità che diventerà un servizio permanente della biblioteca.

L’inaugurazione si inserisce nel programma della rassegna SaronnoinGioco e sarà preceduta, alle 15, dalla conferenza stampa di presentazione. La nuova area si trova al piano soppalcato della biblioteca e nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di ampliare l’offerta culturale, avvicinando anche adolescenti e giovani attraverso attività e linguaggi diversi da quelli tradizionalmente associati alle biblioteche.

Giochi da tavolo da utilizzare in biblioteca o portare a casa

Uno degli elementi centrali della Gaming Zone sarà la collezione di giochi da tavolo. Gli utenti potranno scegliere un titolo dal catalogo, richiederlo agli operatori del banco prestiti e utilizzarlo direttamente negli spazi della biblioteca. Sarà anche possibile portare i giochi a casa. Il servizio di prestito, già attivo dal primo luglio, permette di prendere un gioco alla volta per un periodo di 15 giorni. La Gaming Zone sarà accessibile ogni sabato dalle 14 alle 17,30, con operatori dedicati che aiuteranno gli utenti nella scelta dei giochi e nel loro utilizzo, favorendo anche occasioni di incontro e condivisione.

Arrivano PlayStation 5 e Nintendo Switch 2

La novità riguarda anche i videogiochi. Nella nuova area saranno disponibili una PlayStation 5 e una Nintendo Switch 2, con una selezione di titoli che potranno essere utilizzati direttamente in biblioteca durante l’apertura del sabato pomeriggio.Le console resteranno all’interno della struttura, mentre i videogiochi potranno essere presi in prestito per 15 giorni, secondo le modalità previste dal regolamento. L’obiettivo è offrire un’occasione per giocare insieme e condividere esperienze, rendendo il gaming digitale parte delle attività culturali della biblioteca.

Spazio anche a manga, fumetti e libri per ragazzi

Non ci saranno soltanto giochi. La Gaming Zone ospiterà anche una collezione di manga e fumetti e una sezione dedicata alla narrativa Young Adult, con libri rivolti soprattutto agli adolescenti e ai giovani adulti. L’idea è creare un collegamento tra gioco e lettura, offrendo nuove possibilità di scoperta e coinvolgendo anche chi abitualmente frequenta poco la biblioteca. Il progetto punta infatti a valorizzare il gioco non soltanto come divertimento, ma anche come occasione per sviluppare capacità di collaborazione, ragionamento, strategia e rispetto delle regole.

Come accedere alla Gaming Zone

Per utilizzare il nuovo spazio sarà necessario essere iscritti alla Rete Bibliotecaria della Provincia di Varese. I minorenni dovranno avere un’autorizzazione scritta di un genitore o tutore. L’utilizzo dei giochi e dei videogiochi dovrà rispettare le fasce d’età e le classificazioni previste. La Gaming Zone non sarà una ludoteca, ma un servizio culturale integrato nelle attività della biblioteca, con l’obiettivo di offrire nuove occasioni di partecipazione e incontro tra generazioni.

L’appuntamento per scoprire il nuovo spazio è oggi alle 16, quando la biblioteca civica aprirà ufficialmente le porte della Gaming Zone nell’ambito di SaronnoinGioco. L’invito dell’Amministrazione comunale è rivolto a tutta la cittadinanza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09