Città

SARONNO – Saranno 138 gli studenti dell’istituto tecnico commerciale Gino Zappa di Saronno impegnati oggi, sabato 14 novembre, nella Colletta alimentare. I ragazzi, appartenenti a sei classi dell’istituto, saranno presenti in altrettanti supermercati tra Saronno, Uboldo e Caronno Pertusella per contribuire all’iniziativa nazionale di solidarietà, in collaborazione con il Banco di Solidarietà Stefano Marzorati di Saronno.

L’iniziativa rientra nel progetto di educazione civica dell’istituto, dedicato anche alla conoscenza degli enti del Terzo settore. Un’occasione per trasformare quanto appreso in classe in un’esperienza concreta di volontariato, a diretto contatto con i cittadini e con le realtà che si occupano di aiutare le persone in difficoltà.

Gli studenti saranno distribuiti in sei supermercati del territorio, con turni di due ore nell’arco della giornata. Le classi quinte saranno impegnate all’Eurospin di Saronno, al Tigros di Uboldo e al Penny di Saronno, mentre le classi quarte saranno presenti all’Esselunga e all’Aldi di Saronno e al Tigros di Caronno Pertusella. La partecipazione è stata approvata dai consigli di classe e inserita nel Piano dell’offerta formativa. L’attività fa parte del curricolo di educazione civica.

La collaborazione con il Banco di Solidarietà Stefano Marzorati permette ai ragazzi di conoscere da vicino il mondo del volontariato e di contribuire a un’iniziativa che coinvolge contemporaneamente migliaia di punti vendita in tutta Italia.

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