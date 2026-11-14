Cronaca

SARONNO – Due incidenti stradali nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 novembre, a Saronno. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento dei soccorsi, con due persone accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Fortunatamente, le loro condizioni non sono risultate gravi.

Il primo episodio si è verificato alle 17 in viale Prealpi dove una donna di 53 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta dalla bicicletta. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, mentre è stata allertata anche la polizia locale di Saronno per gli accertamenti del caso. Dopo le prime cure, la ciclista è stata trasportata all’ospedale cittadino, dove è arrivata in codice verde.

Poco meno di due ore dopo, alle 18.50, un secondo incidente si è verificato in via Pola. In questo caso si è trattato di uno scontro tra due automobili, con due persone coinvolte. Tra queste un uomo di 50 anni. Anche qui sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza ed è stata allertata la polizia locale per i rilievi. Una persona è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno in codice verde.

Per entrambi gli incidenti la centrale operativa di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, aveva inizialmente attivato i soccorsi in codice giallo, successivamente ridimensionato a verde al momento del trasporto in ospedale. Restano da chiarire le cause dei due episodi, avvenuti a breve distanza di tempo in due diverse zone della città.

(foto archivio)

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