Città

SARONNO – Un incontro per capire che cosa unisce la mobilitazione contro i grandi data center alle proteste per i diritti, contro le guerre e il carovita. L’Osservatorio Data Center del Saronnese organizza per lunedì 16 novembre alle 21, nella Sala Monti della cooperativa Casa del Partigiano, un appuntamento pubblico con Marco Bersani, filosofo, attivista politico ed ex consigliere comunale saronnese. La serata, dal titolo “Le lotte di oggi per un mondo che cambia”, sarà anche l’occasione per fare il punto sulla mobilitazione locale e sulla richiesta di una moratoria nazionale per i data center, per la quale è annunciata una raccolta firme anche nel Saronnese.

Di seguito il testo integrale dell’Osservatorio Data Center del Saronnese.

La grande mobilitazione popolare contro i grandi data center che sta attraversando la Lombardia e altre regioni italiane negli ultimi mesi è solo l’ultimo episodio di una stagione di lotte e di rivolte contro una situazione sempre più insostenibile tra genocidi in corso, riarmo e guerre attuali e future, un carovita inaccettabile soprattutto nelle città, i diritti fondamentali alla salute, alla scuola, alla sicurezza sul lavoro palesemente negati.

E stiamo parlando solo dell’Italia. Ma il quadro internazionale è altrettanto in ebollizione: i giovani sono in piazza dall’India alla Francia, dal Paraguay agli USA, dal Kenya al Marocco.

C’è un filo conduttore che unisce idealmente (e non solo) tutte queste mobilitazioni popolari?

Per avere una risposta possibile l’Osservatorio Data Center del Saronnese ha invitato a Saronno un ex saronnese come Marco Bersani, che molti ricordano ancora in città come battagliero consigliere comunale ecologista impegnato in mille battaglie per i diritti dei cittadini.

Oggi Bersani, filosofo e attivista politico, vive a Roma e coordina l’attività dell’associazione di promozione sociale Attac Italia, che con orgoglio definisce “l’unica ‘piccola’ associazione presente a Genova 2001 ancora presente” nello scenario politico e sociale italiano.

L’incontro pubblico con lui, che si intitola “Le lotte di oggi per un mondo che cambia”, si terrà lunedì 16 novembre alle 21 presso la Sala Monti della cooperativa “Casa del Partigiano” in via Maestri del Lavoro, 2. Un luogo che, al di là del nome evocativo, si sta distinguendo in questi ultimi mesi per essere sempre più il punto di riferimento di chi a Saronno si occupa dei diritti delle persone: dalla sede della Camera del Lavoro al piano terra, che ospita peraltro lo Sportello Salute gestito da Attac Saronno per i ricorsi contro le liste di attesa in sanità, all’ANPI e all’Auser, sono numerose le associazioni che trovano sempre più ospitalità in questo spazio.

“Dopo tanti approfondimenti di tipo tecnico per informare la cittadinanza sui data center e la loro nocività ambientale, finanziaria e umana, è venuto il momento di affrontare anche il contesto in cui la battaglia contro i Data Center si colloca, con la sua richiesta di moratoria nazionale su cui anche nel Saronnese partirà presto una raccolta di firme”, sostengono le attiviste e gli attivisti dell’Osservatorio locale.

L’osservatorio è composto da gruppi organizzati e molti singoli cittadini saronnesi, ma anche di Cesate (dove la battaglia contro un enorme data center su terreni agricoli va avanti da due anni e porta in piazza mille persone), Origgio e Uboldo (dove potrebbero sorgerne altri due), Caronno Pertusella, Gerenzano, Cislago, ma anche – tra gli altri – Lomazzo e Fenegrò.

La serata è a partecipazione libera.

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