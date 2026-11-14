Cronaca

SARONNO – Quindici minuti per bere un caffè dopo essere passata al bancomat e, al momento di pagare, la scoperta: il portafoglio era sparito. Dentro non c’erano soltanto i soldi appena prelevati, ma anche documenti personali e fotografie dei figli. È quanto racconta una donna che ha lanciato un appello sul gruppo Facebook “L’unico sei di Saronno se…” nella speranza di ritrovare almeno gli effetti personali.

La donna ha spiegato di essersi fermata a bere un caffè dopo aver prelevato del denaro allo sportello alle poorte del centro storico. Solo quando si è alzata per pagare si è accorta di non avere più il portafoglio. Nel frattempo, chi se ne era impossessato avrebbe già cercato di utilizzare le carte.

“Dal bancomat sono andata a bermi un caffè quindici minuti. Quando mi sono alzata per pagare il portafoglio era sparito”, racconta la protagonista, che ha subito cercato di bloccare le carte. Un intervento che, secondo la sua ricostruzione, non è bastato a evitare tutte le operazioni. Mentre procedeva con il blocco, infatti, sono arrivate otto notifiche sull’applicazione bancaria relative a tentativi di prelievo, alcuni da mille, 200 e 400 euro. Almeno un’operazione, sempre secondo quanto riferito dalla donna, sarebbe andata a buon fine. I tentativi sarebbero avvenuti a Uboldo, dove la donna si è recata personalmente per cercare il portafoglio, controllando anche nei cestini dei rifiuti, senza però trovare nulla.

Da qui la decisione di rivolgersi ai social. Più ancora del denaro, la speranza è quella di recuperare i documenti e soprattutto le fotografie dei figli custodite nel portafoglio, ricordi dal valore affettivo che non possono essere sostituiti. “Se qualcuno può suggerirmi dove possono averlo buttato, cercherei anche tutta la notte”, è il suo appello.

La richiesta ha suscitato solidarietà nel gruppo Facebook, diventando anche un’occasione di confronto sul problema dei furti di portafogli e sulle difficoltà che si incontrano quando, oltre ai soldi, spariscono documenti e carte bancarie. Resta soprattutto la speranza che qualcuno possa trovare il portafoglio abbandonato e permettere alla proprietaria di recuperare almeno i documenti e le fotografie di famiglia.

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