Città

SARONNO – Prima la ricerca di un parcheggio, spesso lunga e complicata, poi la corsa verso la stazione per non perdere il treno. E, al ritorno, la brutta sorpresa: una multa sul parabrezza. È stata una mattinata amara quella di venerdì 13 novembre per diversi pendolari che hanno lasciato l’auto nella zona alle spalle dello scalo ferroviario di Saronno. Un giro di controlli, tra via Escrivà, il parcheggio di piazza Zerbi e via Lanino, ha portato a una raffica di sanzioni e riacceso le proteste di chi ogni giorno deve raggiungere la stazione in macchina.

A far discutere non è soltanto il costo delle multe, ma soprattutto la difficoltà, denunciata dai pendolari, di trovare un posto libero senza dover affrontare una spesa considerevole. Una situazione che, secondo chi frequenta quotidianamente la zona, sta diventando sempre più pesante.

Il problema dei parcheggi e il costo degli abbonamenti

La questione è soprattutto economica, oltre che pratica. Il parcheggio ex De Nora di via Balaguer, riservato agli abbonati, ha una tariffa di 25 euro al mese. Una soluzione conveniente per chi utilizza il treno tutti i giorni, ma che, secondo le lamentele dei pendolari, offre pochissime possibilità di accesso a nuovi utenti perché i posti disponibili sono già occupati dagli abbonati. L‘alternativa è pagare quotidianamente la sosta. Una spesa che, per chi utilizza il gratta e sosta tutti i giorni lavorativi, può superare i 70 euro al mese, a seconda della tariffa applicata e del numero di giornate. Una cifra che si aggiunge al costo dell’abbonamento ferroviario e che pesa sul bilancio di chi si sposta per lavoro o per studio. È proprio questa differenza tra le tariffe a generare malcontento: da una parte un abbonamento mensile accessibile, ma con posti difficili da trovare; dall’altra la necessità di pagare ogni giorno, con un costo complessivo decisamente superiore.

Le multe e la richiesta di alternative

La raffica di sanzioni di venerdì ha lasciato amarezza tra gli automobilisti. La protesta non riguarda tanto il principio dei controlli, quanto l’assenza, a loro giudizio, di alternative concrete per chi deve raggiungere la stazione e non trova parcheggio. I pendolari lamentano inoltre che i controlli con le conseguenti multe siano diventati sempre più frequenti. Una situazione che alimenta la sensazione di essere penalizzati per un problema che non riescono a risolvere individualmente.

Il punto sollevato da chi protesta è semplice: non basta intensificare i controlli se, contemporaneamente, non si affronta la carenza di posti auto a prezzi sostenibili. La richiesta è quella di trovare soluzioni, aumentando le possibilità di sosta per chi utilizza quotidianamente il trasporto ferroviario, anziché affidarsi soltanto alle sanzioni.

Il caso esplode mentre Saronno discute dei parcheggi dell’ex Isotta

A rendere particolarmente significativo l’episodio è anche il momento in cui si è verificato. Proprio in questi giorni il dibattito cittadino è acceso sul futuro dei parcheggi nell’area ex Isotta Fraschini, dopo il confronto in consiglio comunale sulle osservazioni al progetto di riqualificazione.

Tra i temi più discussi c’è il destino del parcheggio ex Cemsa, oggi utilizzato anche dai pendolari, e la collocazione dei nuovi posti auto previsti dal progetto. Il piano contempla circa 220 posti pubblici interrati, mentre resta aperta la possibilità di avvicinarli alla stazione, come richiesto anche dal Comitato Pendolari.

Le opposizioni hanno sollevato dubbi sulla capacità del progetto di rispondere alla domanda di sosta già esistente. L’amministrazione e la maggioranza hanno invece difeso un’impostazione che punta anche sul trasporto pubblico, sui percorsi ciclopedonali e sulla riduzione della centralità dell’automobile.

Il confronto politico riguarda il futuro della città, ma le multe di venerdì riportano l’attenzione sulle difficoltà del presente. Per chi deve prendere il treno ogni mattina, la questione non è soltanto dove saranno realizzati i parcheggi nei prossimi anni, ma dove lasciare l’auto domani senza rischiare una sanzione o spendere una cifra importante ogni mese. Ed è proprio questo il messaggio che arriva dalle proteste: i pendolari chiedono che al controllo della sosta si affianchi una risposta concreta al bisogno di parcheggi, con soluzioni accessibili e realmente disponibili.

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