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SARONNO – Che cosa tiene insieme una città e permette a una comunità di prosperare? Una risposta arriva da Siena e ha quasi sette secoli. È quella affidata da Ambrogio Lorenzetti agli affreschi del Buon Governo nel Palazzo Pubblico, dove botteghe, mercati, cantieri e cittadini raccontano una società nella quale lavoro, fiducia e responsabilità concorrono al bene di tutti. Da questa intuizione nasce “Cor Magis. Il Cuore, l’Opera, il Bene di tutti. Siena A.D. 1337”, la mostra promossa da Compagnia delle Opere Insubria con il contributo di Regione Lombardia, in corso nei locali del Santuario della beata Vergine dei Miracoli (ingresso da Viale Santuario 21) fino al 17 novembre

Al centro non c’è soltanto la rilettura di un capolavoro della storia dell’arte. Cor Magis porta nel presente la domanda posta da Lorenzetti: come nasce una società capace di generare benessere? Negli affreschi senesi il buon governo si misura nella concretezza della vita quotidiana: nel lavoro che crea valore, nelle relazioni fondate sulla fiducia, nella sicurezza delle strade, negli scambi e nella possibilità per ciascuno di contribuire alla vita collettiva.

Temi approfonditi nell’incontro di presentazione della mostra dal titolo “Quando l’arte incontra la politica” al quale hanno partecipato il Prevosto di Saronno Giuseppe Marinoni e la sindaca Ilaria Pagani. L’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso ha inviato un caloroso messaggio. Nell’introduzione Matteo Telaro e Giuseppe Ossoli del direttivo di Cdo Insubria, hanno illustrato le ragioni dell’iniziativa che scaturiscono dal tentativo della Compagnia delle opere di dare corpo ad un’amicizia operativa nel mondo del lavoro, dell’impresa e del Terzo Settore. Un tentativo ben esemplificato da Francesco Luoni, presidente della cooperativa sociale Il Portico di Rho che opera dal 1984 nel reinserimento sociale e lavorativo dei portatori di disagio psichico. In conclusione Mattia Savoia, Coordinatore didattico della Scuola Paritaria Tirinnanzi di Legnano, ha illustrato l’opera di Lorenzetti situandola nel contesto politico e religioso dell’Italia comunale del XIV secolo.

La mostra è visitabile con l’ausilio di guide volontarie negli orari indicati nella locandina allegata insieme ad alcune immagini della mostra.

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