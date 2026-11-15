Basket

SARONNO – Una vittoria costruita soprattutto nella seconda metà della partita per la Robur Saronno, che nel tardo pomeriggio di domenica ha superato la D-Factory Asa Cinisello per 76-59 al PalaRonchi di via Colombo, nel campionato di Divisione regionale 1. Dopo un primo tempo complicato, chiuso in svantaggio, i biancazzurri di coach Rota hanno cambiato passo, imponendosi grazie a una prestazione convincente sia in attacco sia in difesa.

L’avvio è favorevole ai padroni di casa, particolarmente precisi nei tiri dalla lunga distanza. La Robur realizza ben sei triple nel primo quarto e, trascinata da Maioli Romano e Pagani, chiude i primi dieci minuti avanti 28-21.

Nel secondo periodo arriva però la reazione di Cinisello. Gli ospiti approfittano delle difficoltà offensive dei saronnesi e piazzano un parziale di 13-2, ribaltando il risultato e andando all’intervallo lungo in vantaggio per 43-38.

La svolta arriva dopo la pausa. La Robur rientra in campo con maggiore determinazione e trova in Ferioli uno dei protagonisti della rimonta: per lui 11 punti nel solo terzo quarto, con triple decisive per riportare avanti i biancazzurri. Il parziale della frazione è di 24-11 per Saronno, che raggiunge il 62-54 al termine del periodo, dopo aver toccato anche il 62-52. Nell’ultimo quarto la squadra di Rota completa l’opera soprattutto grazie alla difesa, concedendo appena cinque punti agli avversari. La Robur controlla il vantaggio e allunga progressivamente fino al definitivo 76-59, chiudendo con un margine di 17 punti.

Cinque i giocatori saronnesi in doppia cifra: miglior realizzatore Maioli Romano con 20 punti, seguito da Ferioli con 16, Cova con 14, Pagani con 11 e Acconito con 10. Una vittoria che conferma la capacità della formazione saronnese di reagire alle difficoltà e di trovare soluzioni offensive differenti, accompagnate da una difesa particolarmente efficace nella seconda parte dell’incontro.

Robur Saronno-D-Factory Asa Cinisello 76-59

Parziali: 28-21, 10-22, 24-11, 14-5.

ROBUR SARONNO: Acconito 10, Pagani 11, Sarr n.e., Marchini n.e., Ferioli 16, Rota 2, Hassan 3, Rebussi, Paternoster n.e., Maioli Romano 20, Cova 14, Pasquariello. Allenatore: Rota.

(foto archivio)

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