Calcio

SARONNO – Decima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, con risultati alterni per le formazioni del Saronnese e dei comuni limitrofi. Spicca il successo esterno del Dal Pozzo, trascinato dalla tripletta di Maggiore, mentre la Cogliatese conquista una netta vittoria casalinga. Pareggi per Cistellum, Gerenzanese, Pro Juventute Uboldo, Amor Sportiva e Azzurra Mozzate.

Prima categoria: Cistellum raggiunto, Tradate sconfitto

Nel girone H il Cistellum torna dalla trasferta sul campo del Bosto con un pareggio per 2-2. Ai cislaghesi non bastano le reti di Geron e Boccaletti per conquistare l’intera posta in palio. Sconfitta invece per il Tradate, battuto 2-1 sul campo del Veniano.

In classifica comanda il Cantello Belfortese con 23 punti, seguito dalla Valcuviana a 21. Il Cistellum si trova nella parte medio-bassa della graduatoria con 12 punti, mentre il Tradate, fermo a quota 9, è in zona playout.

Seconda categoria: Dal Pozzo corsaro, bene la Cogliatese

Nel girone G pareggio esterno per la Gerenzanese, che chiude sul 2-2 la sfida contro il Cascina Mamete. A segno per i gerenzanesi Canavesi e Pellizzi.

Nel girone K importante vittoria del Dal Pozzo, che supera 4-2 in trasferta il San Vittore Olona. Protagonista Maggiore, autore di una tripletta, mentre la quarta rete porta la firma di Di Lio. Un successo che permette al Dal Pozzo di consolidare il secondo posto con 22 punti, alle spalle della capolista Victor Rho, prima a quota 30.

Nel girone R arrivano due successi per le formazioni locali. Il Cgds Misinto espugna il campo del Cosov vincendo 2-1 grazie alle reti di Pecin e Frangi. Ancora più netto il successo della Cogliatese, che supera 3-0 il Robur Ruginello con i gol di Del Bianco, Marzorati e Ceglia.

In classifica guidano Cesano Maderno e Juvenilia, entrambe a 22 punti, mentre Cogliatese e Cgds Misinto si trovano a metà graduatoria, appaiate a quota 15.

Girone V: Amor fermata sul pari, perde l’Equipe Garibaldi

Nel girone V giornata senza vittorie per le squadre del Saronnese. L’Equipe Garibaldi viene battuta in casa per 1-0 dall’Olgiate, mentre la Pro Juventute Uboldo pareggia 1-1 contro la capolista Union Villa Cassano grazie alla rete di Dieye.

Finisce senza gol la sfida tra Vanzaghellese e Amor Sportiva, con i saronnesi che conquistano un punto in trasferta. Pareggio anche per l’Azzurra Mozzate, che chiude sul 2-2 il confronto sul campo del San Marco.

La classifica vede al comando l’Union Villa Cassano con 20 punti. Seguono, tra le squadre locali, l’Amor Sportiva a 16, la Pro Juventute Uboldo a 15, l’Azzurra Mozzate a 13 e l’Equipe Garibaldi a 10.

Tutti i risultati delle squadre locali

Prima categoria, girone H: Bosto-Cistellum 2-2, Veniano-Tradate 2-1.

Seconda categoria, girone G: Cascina Mamete-Gerenzanese 2-2.

Seconda categoria, girone K: San Vittore Olona-Dal Pozzo 2-4.

Seconda categoria, girone R: Cosov-Cgds Misinto 1-2, Cogliatese-Robur Ruginello 3-0.

Seconda categoria, girone V: Equipe Garibaldi-Olgiate 0-1, Pro Juventute Uboldo-Union Villa Cassano 1-1, Vanzaghellese-Amor Sportiva 0-0, San Marco-Azzurra Mozzate 2-2.

15112026