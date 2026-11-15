Calcio

SARONNO – Quarta sconfitta stagionale in campionato rimediata dall’Equipe Garibaldi messa ko dal Calcio Olgiate nella sfida valida per la decima giornata del girone V della seconda categoria di Varese disputata nel primo pomeriggio di oggi 15 novembre a Saronno.

Una partita combattuta ed equilibrata dove a spuntarla è la squadra ospite che, grazie alla pesante rete di Denis Manuzzato, torna a casa con tre pesantissimi punti grazie ai quali si può piazzare al quarto posto della classifica a quota 16 punti a pari merito con l’Amor Sportiva e l’Arsaghese. Situazione ben diversa, invece, in casa Equipe Garibaldi che, dopo solamente 10 giornate dall’avvio del campionato, rimedia il quarto ko stagionale a causa del quale scende al quart’ultimo posto restando a quota 10 punti. Fondamentale per rialzarsi sarà per i saronnesi, sicuramente, lo scontro diretto che si disputerà a Gallarate il prossimo 22 novembre in casa del Torino Club Marco Parolo distante al momento solamente due lunghezze.

EQUIPE GARIBALDI – CALCIO OLGIATE 0-1

(foto da archivio)