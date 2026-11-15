Calcio Eccellenza, Ardor Lazzate-Magenta con 7 gol: tutti i risultati e la classifica della decima giornata
15 Novembre 2026
LAZZATE – Sette gol ma alla fine l’ha spuntata l’Ardor Lazzate nel match interno di questo pomeriggio contro il Magenta, per la decima giornata di Eccellenza. Per i lazzatesi, che dunque proseguono la serie positiva, a segno Panatti, Vivassori e doppietta di Valerin, con i brianzoli a tenere duro nel finale a fronte del tentativo di rimonta avversario.
Risultati della decima giornata
Academy Calvairate-Rhodense 3-2, Aurora Cantalupo-Barona Sporting 0-1, Besnatese-Vergiatese 1-0, Legnano-Assago 4-2, Lentatese-Caronnese 1-3, Tribiano-Baranzatese 1948 1-0, Ardor Lazzate-Magenta 4-3, Sedriano-Fbc Saronno 2-2.
Classifica
Legnano 26 punti, Rhodense 23, Caronnese 20, Baranzatese 1948 19, Barona Sporting 18, Tribiano 17, Academy Calvairate 16, Fbc Saronno 16, Sedriano 13, Ardor Lazzate 10, Vergiatese 10, Lentatese 9, Aurora Cantalupo 8, Besnatese 8, Magenta 5, Assago 2.
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(foto archivio)
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