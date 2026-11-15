Calcio

SARONNO – Trasferta a Sedriano per il Fbc Saronno, impegnato oggi, domenica 15 novembre, nella decima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Fischio d’inizio alle 15 allo stadio di via Campo Sportivo 12, con i biancocelesti intenzionati a proseguire il buon momento dopo le vittorie contro Vergiatese e Besnatese. Su ilSaronno la cronaca play by play del match.

La squadra saronnese arriva all’appuntamento con 15 punti in classifica, al sesto posto insieme alla Barona. Dopo un avvio difficile, il Saronno ha progressivamente recuperato terreno, conquistando sette punti nelle ultime tre partite. Domenica scorsa è arrivato il successo casalingo per 2-0 contro la Besnatese, preceduto dalla vittoria esterna per 1-0 sulla Vergiatese.

Di fronte ci sarà un Sedriano che occupa la nona posizione con 12 punti e che nell’ultimo turno è stato sconfitto 1-0 sul campo della Rhodense, una delle due capolista. Per il Saronno si tratta dunque di un confronto importante per consolidare la posizione nella parte centrale della graduatoria e provare ad avvicinarsi ulteriormente alle prime.

A dirigere Sedriano-Fbc Saronno sarà Pietro Sivilli della sezione di Chieti, assistito da Hamzza Houjjaji di Treviglio e Cristian Guida di Pavia.

Le altre partite delle squadre locali

Alle 14.30 la Caronnese, quarta con 17 punti e reduce dal netto 5-0 sull’Aurora Cantalupo, sarà impegnata sul campo della Lentatese, che ha 9 punti. Arbitro Gabriel Corrado di Cinisello Balsamo, assistenti Matteo Santinelli e Daniele Milani, entrambi di Bergamo.

Alle 15 l’Ardor Lazzate ospiterà il Magenta, in uno scontro tra due formazioni della parte bassa della classifica. I lazzatesi, saliti a 7 punti dopo il successo per 3-0 ad Assago, affronteranno gli ospiti fermi a quota 5. Dirigerà Pietro Panigo di Varese, con Alessio Marra di Mantova e Denis Ghita di Voghera.

Alle 14.30 è inoltre in programma Aurora Cantalupo-Barona, affidata a Marco Viggiani di Lovere, con gli assistenti Gabriele Terlizzi e Matteo Colleoni di Bergamo.

Classifica dopo la nona giornata

Legnano 23 punti; Rhodense 23; Baranzatese 19; Caronnese 17; Barona 15; Fbc Saronno 15; Tribiano 14; Academy Calvairate 13; Sedriano 12; Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo 8; Ardor Lazzate 7; Besnatese 5; Magenta 5; Assago 2.

(foto Letizia Elli: Fbc Saronno in azione)

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