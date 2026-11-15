Calcio

LENTATE SUL SEVESO – Una vittoria importante per la Caronnese, che nella decima giornata del campionato di Eccellenza supera in trasferta la Lentatese per 3-1. I rossoblù di mister Andrea Tomasoni conquistano tre punti grazie alla doppietta di Giangaspero e alla rete di capitan Corno, riuscendo a difendere il vantaggio anche dopo l’espulsione di Zeroli, arrivata a metà ripresa.

La Caronnese parte con decisione, prendendo subito l’iniziativa. Al 6′ Palma sfiora il palo dopo una discesa di Bobbo, mentre all’8′ Giangaspero manda di poco fuori di testa. Al 19′ è Corno a impegnare Ciancio con una spettacolare mezza rovesciata, seguita al 23′ da un’altra conclusione del capitano, ancora neutralizzata dal portiere di casa. Il vantaggio arriva al 28′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Palma, Sorrentino serve Giangaspero, che da pochi passi realizza lo 0-1. La Lentatese reagisce e al 35′ trova il pareggio con Gualandris, bravo a sfruttare un traversone dalla sinistra. Il primo tempo si chiude così sull’1-1. Nella ripresa la Caronnese torna a spingere. Al 7′ Corno manda alto di testa su cross del neoentrato Davide Colombo, ma al 10′ il capitano trova il gol del nuovo vantaggio: ancora un angolo di Palma, una respinta della difesa e il pallone che arriva a Corno per l’1-2.

Al 22′ la partita si complica per gli ospiti, quando Zeroli viene espulso per un fallo su Berra. Costretta a giocare in inferiorità numerica, la Caronnese riesce comunque a contenere i tentativi di rimonta della Lentatese, senza rinunciare alle ripartenze. Proprio in contropiede, al 41′, arriva la rete che chiude definitivamente l’incontro. Giangaspero viene lanciato verso la porta, vede Ciancio in uscita e lo supera con un pallonetto, firmando la doppietta personale e il definitivo 1-3.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. Per la Caronnese un successo costruito con una prestazione offensiva convincente e difeso nella parte finale nonostante l’uomo in meno. Tre punti che consentono alla formazione di Tomasoni di proseguire la propria corsa nelle posizioni alte della classifica.

Lentatese-Caronnese 1-3

LENTATESE: Ciancio; Ferrara (14′ st Vassena), Pigniatiello, Marrosu (44′ st Angio Alessio), Angio Antonio, Molteni (33′ st Liserani), Zulli, Fumagalli (23′ st Ranfi), Berra, Lanzarini, Gualandris. A disposizione: Barlocco, Arienti, Bottoli, Malacarne, Galbiati. Allenatore: Roberto Mastrolonardo.

CARONNESE: Colombo; Bobbo, Sorrentino, Zeroli, Robbiati (1′ st D. Colombo), Cocuz, Pisan, Palma, Giangaspero, Corno (38′ st Fogal), Pliscovaz (25′ st Di Quinzio). A disposizione: Capoccia, La Ruffa, Persico, Cappi, El Fkak, Caluschi. Allenatore: Andrea Tomasoni.

Arbitro: Gabriel Corrado di Cinisello Balsamo (assistenti Matteo Santinelli e Daniele Milani, entrambi di Bergamo).

Marcatori: 28′ pt Giangaspero (C), 35′ pt Gualandris (L); 10′ st Corno (C), 41′ st Giangaspero (C).

Note: ammoniti Ferrara (L), Zeroli e Robbiati (C). Espulso Zeroli (C) al 22′ st. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

15112026