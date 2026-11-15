Calcio Promozione, tris dello Sc United al Morazzone. Pari per Rovellasca e Universal Solaro, ko Ceriano
15 Novembre 2026
CESATE – Decima giornata del campionato di Promozione, girone B, con risultati alterni per le squadre del Saronnese e delle Groane. Spicca il successo dello Sc United, che supera nettamente il Morazzone per 3-0, mentre il Rovellasca viene raggiunto nel finale dalla Castanese. Pareggio senza reti per l’Universal Solaro nello scontro diretto con il Luino, sconfitta di misura per il Ceriano Laghetto sul campo del Base 96 Seveso.
Sc United, tre gol al Morazzone
Vittoria importante per lo Sc United, che conquista tre punti superando 3-0 il Morazzone, una delle formazioni di vertice del girone. A sbloccare il risultato è Preatoni al 31′ del primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Tammaro, autore di una doppietta: il raddoppio arriva al 29′, mentre al 46′ lo stesso giocatore firma la rete del definitivo 3-0.
Grazie a questo successo lo Sc United sale a 14 punti, portandosi a tre lunghezze dalla coppia di testa composta da Gallarate e Morazzone.
Rovellasca raggiunto nel finale, Solaro fermato sullo 0-0
Sfuma negli ultimi minuti la vittoria del Rovellasca 1910, impegnato sul campo della Castanese. Gli ospiti passano in vantaggio al 22′ della ripresa con Tallarita e sembrano avviati verso un successo prezioso, ma al 40′ Rondanini trova il gol del pareggio per i padroni di casa. Finisce 1-1, con il Rovellasca che sale a 10 punti.
Identico bottino in classifica per l’Universal Solaro, che nello scontro diretto casalingo contro il Luino non riesce ad andare oltre lo 0-0. Un punto a testa in una sfida importante per la zona bassa della graduatoria: i solaresi raggiungono quota 10, mentre il Luino resta ultimo con 6 punti.
Ceriano Laghetto sconfitto a Seveso
Trasferta senza punti per il Ceriano Laghetto, battuto 1-0 dal Base 96 Seveso. Una sconfitta di misura che lascia i cerianesi a quota 11, mentre i padroni di casa salgono a 13 punti, superandoli in classifica.
In vetta si porta il Gallarate, vittorioso 4-1 sul campo del Gavirate, raggiungendo il Morazzone a 17 punti. Alle loro spalle, a quota 16, Accademia Inveruno, Marnate Gorla e Castanese.
Risultati della decima giornata
Meda-Accademia BMV 2-2, Accademia Inveruno-Sestese 2-1, Base 96 Seveso-Ceriano Laghetto 1-0, Gavirate-Gallarate 1-4, Marnate Gorla-Accademia Bustese 2-1, Sc United-Morazzone 3-0, Castanese-Rovellasca 1-1, Universal Solaro-Luino 0-0.
Classifica
Gallarate 17 punti, Morazzone 17, Accademia Inveruno 16, Marnate Gorla 16, Castanese 16, Sestese 15, Meda 15, Accademia Bustese 15, Sc United 14, Gavirate 14, Base 96 Seveso 13, Accademia BMV 13, Ceriano Laghetto 11, Universal Solaro 10, Rovellasca 10, Luino 6.
(foto Francesca D’Amadio: Sc United in azione di gioco)
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