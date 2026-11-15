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VENEGONO SUPERIORE – Successo casalingo per la Varesina, che nella dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone D, supera 3-1 il Pontedera, formazione impegnata nella lotta per evitare la retrocessione. Sconfitta invece per l’Arconatese, battuta 1-0 dal Crema sul campo di Caronno Pertusella.

La Varesina conquista tre punti preziosi grazie a un secondo tempo nel quale riesce a concretizzare la propria superiorità. A sbloccare il risultato è Ferrante al 5′ della ripresa, mentre al 10′ arriva il raddoppio di Banfi. Lo stesso Banfi completa la doppietta personale al 37′, portando il risultato sul 3-0. Nel recupero, al 46′, Ferreira realizza il gol della bandiera per gli ospiti, fissando il definitivo 3-1. Con questa vittoria la formazione di Venegono Superiore sale a 14 punti in classifica.

Non riesce invece a interrompere il momento difficile l’Arconatese, che allo stadio di Caronno Pertusella cede di misura al Crema. La partita termina 0-1, un risultato che lascia i gialloblù nelle ultime posizioni della graduatoria, con appena 6 punti dopo dodici giornate. Il Crema sale invece a quota 18.

In testa alla classifica resta la Pistoiese con 28 punti, pur avendo una partita in meno, seguita da Pro Patria e Lentigione a quota 24. Da segnalare anche il successo della Pro Patria sulla Castellanzese per 1-0, mentre il Varese è stato sconfitto 1-0 sul campo della Casatese Merate. Pareggio per 1-1 della Solbiatese contro il Cittadella Modena.

Risultati della dodicesima giornata

Arconatese-Crema 0-1, Casatese Merate-Varese 1-0, Correggese-Lentigione 3-2, Pavia-Pro Sesto 3-0, Pro Patria-Castellanzese 1-0, Sant’Angelo-Oltrepò 4-0, Varesina-Pontedera 3-1, Solbiatese-Cittadella Modena 1-1. Pistoiese-Tropical Coriano (9 dicembre).

Classifica

Pistoiese 28 punti, Pro Patria 24, Lentigione 24, Casatese Merate 22, Castellanzese 19, Pro Sesto 18, Sant’Angelo 18, Cittadella Modena 18, Solbiatese 18, Crema 18, Pavia 17, Correggese 15, Varese 14, Varesina 14, Tropical Coriano 9, Pontedera 7, Arconatese 6, Oltrepò 5.

Pistoiese e Tropical Coriano una partita in meno.

(foto Varesina: esultanza dopo un gol)

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