Calcio

SARONNO – Ci sarà anche un po’ di Saronno in una delle partite più attese del calcio italiano di questo fine settimana. Oggi, domenica 15 novembre, alle 17.30 allo stadio Bruno Benelli di Ravenna, il derby di serie C tra Ravenna e Forlì segnerà il clamoroso ritorno in campo di Ronaldinho, il fuoriclasse brasiliano che a 46 anni tornerà a disputare una partita ufficiale dopo undici anni di assenza. A rappresentare il Saronnese sarà Salvatore Nicosia, della sezione Aia di Saronno, designato come assistente arbitrale dell’incontro. Un appuntamento di particolare prestigio per il componente della sezione saronnese, che sarà impegnato in una partita destinata a richiamare l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo. A dirigere la sfida sarà Giuseppe Vingo della sezione di Pisa.

L’attenzione sarà inevitabilmente concentrata su Ronaldinho, ex campione di Barcellona e Milan, Pallone d’Oro nel 2005 e campione del mondo con il Brasile nel 2002. Il suo ritorno è stato organizzato dal Ravenna del presidente Ignazio Cipriani, che già nei mesi scorsi aveva annunciato il coinvolgimento del brasiliano nel progetto della società romagnola. Dopo l’ultima esperienza ufficiale con il Fluminense nel 2015, Ronaldinho tornerà dunque a indossare gli scarpini in una partita di campionato. L’allenatore del Ravenna Andrea Mandorlini ha annunciato l’intenzione di schierarlo dal primo minuto, nel reparto offensivo.

Per l’occasione il brasiliano inseguirà anche un traguardo simbolico: il trecentesimo gol della carriera professionistica. Una rete che renderebbe ancora più memorabile una giornata già eccezionale per il calcio di serie C. La partita, valida per la quattordicesima giornata del girone B, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, con una copertura speciale dedicata al ritorno del fuoriclasse. E tra i protagonisti dell’evento, accanto ai calciatori, ci sarà dunque anche l’assistente arbitrale della sezione di Saronno.

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