Groane

CESATE – Nuove postazioni per la raccolta degli indumenti usati in paese, con l’obiettivo di migliorare il servizio e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei sacchi all’esterno dei contenitori. L’amministrazione comunale ha annunciato l’attivazione di due nuovi punti di raccolta, per un totale di otto cassonetti, disponibili da lunedì 2 novembre. La prima postazione si trova in via Venezia, nelle vicinanze del sottopasso pedonale Trenord, accanto all’oratorio San Francesco, dove sono stati collocati quattro cassonetti. Altri quattro contenitori sono stati posizionati in via Seveso, all’angolo con via Lambro, sul retro della scuola Luinetti.

Il Comune invita i cittadini a utilizzare correttamente le nuove strutture, ricordando che gli indumenti devono essere inseriti all’interno dei cassonetti, raccolti in sacchi ben chiusi. Non è invece consentito lasciare i sacchi a terra, accanto ai contenitori. L’abbandono degli abiti all’esterno, infatti, può provocare diversi inconvenienti: con la pioggia e il maltempo gli indumenti rischiano di deteriorarsi e diventare inutilizzabili, mentre i sacchi lasciati incustoditi possono essere aperti, disperdendo il contenuto nelle aree circostanti. Una situazione che contribuisce anche a creare problemi di pulizia e decoro urbano.

Con le nuove postazioni l’amministrazione punta dunque a rendere più agevole il conferimento degli abiti usati e a ridurre gli episodi di abbandono irregolare. Ai residenti viene chiesta collaborazione per mantenere ordinate le aree di raccolta e garantire il corretto funzionamento del servizio.

14112026