Cogliate

COGLIATE – Un pomeriggio dedicato alla grande musica lirica per celebrare un traguardo importante: il centenario di fondazione del Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Cogliate. Oggi, domenica 15 novembre, alle 16, al PalaSandalmazi, la palestra comunale di viale Rimembranze 13, è in programma una rappresentazione della celebre opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi, proposta con il sottotitolo “Tra amore, passione e destino”. L’appuntamento rientra nelle iniziative organizzate dal Corpo musicale “Giuseppe Verdi” Aps per festeggiare i cento anni di attività, dal 1926 al 2026, e rappresenta un’occasione per avvicinare il pubblico a uno dei capolavori più conosciuti del repertorio operistico italiano.

Protagonisti dell’evento saranno i musicisti del Corpo musicale di Cogliate, affiancati dal coro lirico “Simone Mayr” di Bergamo. La parte vocale sarà affidata ai solisti Fabio Valenti, Romina Novis e Daniele Girometti, con la direzione del maestro Ghinzani.

“La Traviata”, opera in tre atti di Giuseppe Verdi, racconta la storia d’amore tra Violetta Valéry e Alfredo Germont, segnata dalle convenzioni sociali e da un destino tragico. Una vicenda che continua a conquistare il pubblico grazie alla forza dei suoi personaggi e ad alcune delle pagine musicali più celebri del compositore.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Cogliate, costituisce uno degli appuntamenti celebrativi del centenario del Corpo musicale, una realtà che dal 1926 accompagna la vita culturale e musicale della comunità. L’appuntamento è dunque per oggi pomeriggio, domenica 15 novembre, alle 16, al PalaSandalmazi di viale Rimembranze 13 a Cogliate.

15112026