Cronaca

MOZZATE – Doveva lasciare l’Italia in seguito a un provvedimento di espulsione, ma si trovava ancora sul territorio nazionale. È stato individuato dalla polizia locale di Mozzate durante un servizio di controllo organizzato per prevenire i furti nelle abitazioni. L’intervento è avvenuto venerdì 13 novembre, nella fascia oraria dalle 17 alle 20.

Gli agenti hanno individuato nel centro cittadino un uomo di nazionalità algerina, sprovvisto di documenti. Dagli accertamenti è emerso che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di espulsione, firmato dal prefetto di Milano, con un ordine del questore di Milano al quale l’uomo non aveva ottemperato. La polizia locale ha quindi avviato le procedure previste, con la denuncia per il mancato rispetto dell’ordine del questore e la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica di Como.

“Abbiamo avviato tutte le procedure necessarie, trasmettendo la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica di Como. Si tratta di un risultato importante, in linea con quanto richiesto dall’Amministrazione comunale e con l’obiettivo di garantire una maggiore sorveglianza del territorio” sottolinea il comandante della polizia locale Gabriele Airoldi.

L’attività rientra nei servizi di prevenzione disposti nella fascia del tardo pomeriggio e della prima serata, con particolare attenzione alla sicurezza delle abitazioni.

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