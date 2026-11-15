Hockey

BRUNICO – Vittoria in trasferta per l’Hockey Milano, che domenica sera ha superato il Val Pusteria per 3-2 all’Intercable Arena di Brunico, conquistando tre punti importanti al termine di una partita combattuta. Decisiva la rete di Hannoun, arrivata in superiorità numerica a poco più di un minuto dalla sirena finale. I rossoblù di coach Doug Shedden chiudono così il fine settimana con quattro punti complessivi, mostrando progressi nell’organizzazione del gioco rispetto alla precedente trasferta di Villach.

Davanti a circa tremila spettatori, sono i padroni di casa a partire meglio. Fitzgerald sfiora il vantaggio nei primi minuti e successivamente trova la rete dell’1-0, sfruttando una respinta del portiere milanese Smith. La reazione degli ospiti arriva in power play: Lindquist e McLaughlin costruiscono l’azione che permette all’ex Saracino di pareggiare con una conclusione di prima intenzione. Il Val Pusteria continua a spingere e colpisce anche un palo con Purdeller, ma il primo periodo termina sull’1-1. La seconda frazione è più equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti. Smith e Furlong controllano le conclusioni avversarie, mentre il Milano mostra maggiore solidità difensiva, soprattutto nelle situazioni di inferiorità numerica.

Le emozioni tornano nell’ultimo periodo. Grant porta avanti i rossoblù con un preciso tiro all’incrocio dei pali, ma il Val Pusteria risponde ancora in superiorità numerica grazie a Bowlby, che firma il 2-2. Quando la partita sembra destinata ai supplementari, un’interferenza di Osmanski ai danni di Smith concede al Milano un’ultima occasione in power play. Hannoun la sfrutta con una deviazione su tiro di Grant, realizzando il definitivo 2-3 a poco più di un minuto dalla conclusione. Un successo costruito grazie alla compattezza della squadra e all’efficacia delle situazioni speciali, con due reti segnate in superiorità numerica e una prestazione difensiva più convincente rispetto alla gara precedente.

(foto Hc Milano a Brunico)

15112026