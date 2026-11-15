Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 14 novembre, ci sono le multe ai pendolari nella zona della stazione di Saronno, il ritorno del mercatino invernale di beneficenza e il nuovo confronto politico sul progetto dell’ex Isotta Fraschini.

Mattinata amara per diversi pendolari che venerdì 13 novembre hanno lasciato l’auto nelle vie alle spalle della stazione di Saronno. I controlli tra via Escrivà, il parcheggio di piazza Zerbi e via Lanino hanno portato a numerose sanzioni. Le proteste riguardano soprattutto la difficoltà di trovare posti auto a prezzi sostenibili: il parcheggio ex De Nora di via Balaguer costa 25 euro al mese, ma i posti riservati agli abbonati risultano già occupati. L’alternativa della sosta giornaliera può invece superare i 70 euro mensili. I pendolari chiedono quindi non solo controlli, ma anche soluzioni concrete per aumentare le possibilità di parcheggio vicino allo scalo ferroviario.

All’oratorio di via Legnani torna il mercatino invernale di beneficenza, giunto alla dodicesima edizione. L’iniziativa, promossa da un gruppo di amiche, raccoglie abiti, scarpe, giochi e accessori in buono stato per dare nuova vita agli oggetti e sostenere le famiglie in difficoltà. Il ricavato sarà destinato anche ai nuclei seguiti dalla San Vincenzo cittadina, circa 140. La raccolta è in programma il 16 e 17 novembre, mentre la vendita si terrà dal 19 al 22 novembre, con orari differenziati.

Angelo Veronesi, responsabile enti locali della Lega Lombarda di Saronno ed ex presidente della commissione urbanistica, ha diffuso una nota dedicata al progetto di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini. Nel documento contesta alcune affermazioni della maggioranza e di Tu@Saronno, concentrandosi in particolare sulla proprietà dell’area destinata a parco, sulle garanzie per la manutenzione, sulle funzioni previste e sui parcheggi. La Lega sostiene che gli impegni del privato debbano essere precisati e garantiti nell’Accordo di programma e nella convenzione, chiedendo tra l’altro fideiussioni, obblighi estesi agli eventuali acquirenti dei lotti e un divieto esplicito alle grandi superfici di vendita.

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