Cronaca

CASTRONNO – Incidente stradale nella notte sull’autostrada A8 Milano-Varese, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso sanitario. L’episodio si è verificato intorno alle 2.10 di oggi, domenica 15 novembre, al chilometro 34, nel territorio comunale di Castronno, lungo la carreggiata in direzione Varese.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con un’autopompa. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei tre veicoli incidentati, collaborando con il personale sanitario nelle operazioni di assistenza agli automobilisti coinvolti, successivamente affidati agli equipaggi delle ambulanze presenti.

A supporto dei soccorritori è intervenuta anche un’automedica dell’Areu, mentre la polizia stradale si è occupata degli accertamenti e della gestione della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione delle vetture, la carreggiata autostradale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né sulla dinamica dell’incidente.

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