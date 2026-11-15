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SARONNO – Domenica 15 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno si alterneranno nubi sparse e schiarite per tutta la giornata, con ampie aperture attese in serata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 11°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1.662 metri. Non sono presenti allerte meteo.

I venti saranno deboli e soffieranno da Sudovest sia al mattino sia nel pomeriggio. Una giornata quindi asciutta, ma ancora caratterizzata da una certa presenza di nuvole, con schiarite più ampie nella seconda parte della giornata.

In Lombardia le infiltrazioni umide manterranno condizioni prevalentemente nuvolose, senza fenomeni di rilievo. Sulle basse pianure occidentali, sulle zone pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti, con parziali aperture nella seconda parte della giornata. Sulle basse pianure orientali la nuvolosità sarà più compatta, ma con qualche schiarita nel pomeriggio. Sulle Prealpi orientali si alterneranno invece nubi e schiarite per l’intera giornata. I venti saranno molto deboli, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e poi in rotazione da Sudovest. Lo zero termico si manterrà intorno ai 1.900 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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