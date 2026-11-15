Calcio

SARONNO – Ecco gli appuntamenti odierni del calcio locale, inizio alle 14,30, ove non diversamente indicato,

In serie D, 12′ giornata, Varesina-Pontedera con arbitro Marco Spiga di Carbonia (assstenti Pietro Stocchero di Mestre e Salvatore Meli di Ferrara), ed allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella c’è anche Arconatese-Crema.

Nelle categoria inferiori si è giunti alla 10′ giornata. In Eccellenza alle 15 Ardor Lazzate-Magenta con arbitro Pietro Panigo di Varese (Alessio Marra di Mantova e Denis Ghita di Voghera), alle 14.30 Lentatese-Caronnese con arbitro Gabriel Corrado di Cinisello Balsamo (Matteo Santinelli di Bergamo e Daniele Milani di Bergamo), e alle 15 Sedriano-Fbc Saronno con arbitro Pietro Sivilli di Chieti (Hamzza Houjjaji di Treviglio e Cristian Guida di Pavia). Si gioca anche, alle 14.30, Aurora Cantalupo-Barona con arbitro Marco Viggiani di Lovere (Gabriele Terlizzi di Bergamo e Matteo Colleoni di Bergamo).

In Promozione Base 96 Seveso-Ceriano Laghetto con arbitro Seifeddine Ben Amara di Bergamo (Stefano Campanile di Milano e Ibrahima Sory Diakite di Milano), Castanese-Rovellasca 1910 con arbitro Ivan Gabriele di Bergamo (Marco Letterio di Sarono e Mattia Brigo di Gallarate) alle 15; Sc United-Morazzone con arbitro Jacopo Soncin di Voghera (Leo Russo di Seregno e Alfredo Rosa di Como) e Universal Solaro-Luino con arbitro Davide Pedrinelli di Chiari (Aloisa Anzà di Busto Arsizio e Filippo Radice di Busto Arsizio), alle 15.

In Prima categoria Veniano-Fc Tradate con arbitro Michele Mingoia di Lecco e Bosto-Cistellum con arbitro Federico Cantù di Varese, alle 15.30.

In Seconda categoria nel girone G Cascina Mamete-Gerenzanese; nel girone K San Vittore-Dal Pozzo, nel girone R Cogliatese-Robur Ruginello e Cosov-Cgds Misinto; nel girone V Equipe Garibaldi-Olgiate, San Marco-Azzurra Mozzate, Vanzaghello-Amor Sportiva e alle 15 Pro Juventute-Union Villa Cassano.

(foto: Amor Sportiva in azione di gioco)

15112026