Cronaca

SARONNO – Acqua a fiotti sul marciapiede e un intervento d’urgenza per fermare la perdita. È successo ieri, sabato 14 novembre, intorno alle 19, quando la rottura di un tubo dell’acqua ha provocato una fuoriuscita che ha rapidamente bagnato la pavimentazione. Teatro del guasto l’angolo tra via Caronni e via Taverna. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Saronno, che ha verificato la situazione e richiesto l’intervento del pronto intervento di Alfa, la società che gestisce il servizio idrico.

I tecnici sono arrivati per individuare il problema e hanno aperto un cantiere per effettuare le operazioni necessarie alla riparazione del guasto. Come mostra la fotografia, l’acqua fuoriusciva con un getto consistente da un’apertura alla base di un edificio, riversandosi direttamente sul marciapiede. La rapida segnalazione di residenti e passanti. ha permesso di avviare le operazioni per risolvere il problema e ripristinare il corretto funzionamento della tubazione. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali disagi alla fornitura idrica degli edifici vicini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09