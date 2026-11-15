Città

SARONNO – Un confronto diretto tra cittadini, amministrazione comunale e forze dell’ordine per parlare di sicurezza e del progetto di controllo del vicinato. È l’appuntamento organizzato dal Comune di Saronno per lunedì 16 novembre, alle 21, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15.

L’incontro pubblico sarà dedicato al controllo del vicinato, un’iniziativa che punta a coinvolgere i residenti nella collaborazione con le istituzioni per migliorare la sicurezza del territorio. Sarà anche un’occasione per affrontare le tematiche legate alla sicurezza cittadina, ascoltare osservazioni e approfondire il funzionamento del progetto.

A rendere particolarmente significativo l’appuntamento sarà la presenza dei vertici delle forze dell’ordine cittadine, insieme alla sindaca Ilaria Maria Pagani.

Parteciperanno infatti Claudio Borsani, comandante della polizia locale, Annalisa Menga, comandante della Compagnia carabinieri di Saronno, Nicola Muscettola, comandante della Stazione carabinieri di Saronno, e Giorgia Varesano, comandante della Compagnia della guardia di finanza di Saronno.

Al centro dell’iniziativa ci sarà il controllo del vicinato, un modello di collaborazione che valorizza l’attenzione dei residenti a ciò che accade nel proprio quartiere e la segnalazione di situazioni sospette attraverso i canali appropriati, senza sostituirsi alle forze dell’ordine.

L’appuntamento si inserisce nel dibattito cittadino sulla sicurezza e rappresenta un’occasione per approfondire il ruolo che i cittadini possono svolgere nella prevenzione e nella collaborazione con le istituzioni.

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