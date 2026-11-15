Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di M5s Saronno su ex Isotta diopo il doppio consiglio comunale su osservazioni e controdeduzioni.

Il Movimento 5 Stelle di Saronno ha presentato le proprie osservazioni al Piano Integrato di Intervento dell’area ex Isotta, nella consapevolezza che un progetto di queste dimensioni non riguardi soltanto la trasformazione di un comparto urbano, ma sia destinato a incidere profondamente sull’assetto, sulla mobilità e sul futuro dell’intera città.

Proprio per questo il M5S ha scelto di affrontare l’esame del progetto adottato nel dicembre 2025 con un approccio rigoroso e approfondito, avvalendosi anche di consulenze tecniche qualificate, tra cui quella di un ex docente del Politecnico di Milano, esperto nel settore delle infrastrutture e della mobilità. L’obiettivo non è stato quello di esprimere una contrarietà pregiudiziale all’intervento, ma di entrare nel merito delle scelte progettuali, evidenziarne le criticità e proporre soluzioni che possano migliorare il progetto, tutelando l’interesse pubblico e considerando le conseguenze che le trasformazioni previste avranno ben oltre i confini dell’area ex Isotta.

Sul fronte della mobilità, le osservazioni hanno riguardato in particolare il rischio che permangano, o addirittura si accentuino, le barriere che separano il quartiere Matteotti dal resto della città; la necessità di realizzare un effettivo collegamento attraverso il sedime ferroviario; l’insufficienza dei parcheggi e le criticità della viabilità, sia interna al comparto sia nei collegamenti con la rete stradale cittadina.

Un altro tema centrale riguarda il parco, attualmente previsto come area privata a uso pubblico. Nelle osservazioni è stata evidenziata l’assenza di indicazioni e garanzie precise sulle modalità di gestione, sui soggetti responsabili, sui costi di manutenzione e gestione, nonché sulle condizioni di sicurezza e sulla continuità della fruibilità pubblica. Non è sufficiente definire uno spazio come pubblico: occorre stabilire con chiarezza chi se ne farà carico e a quali condizioni i cittadini potranno realmente usufruirne.

Sono questioni tutt’altro che secondarie. Il recepimento delle osservazioni avrebbe consentito di introdurre maggiori garanzie e strumenti concreti nella successiva fase di confronto e negoziazione tra Amministrazione e soggetto privato, rafforzando la capacità del Comune di tutelare l’interesse collettivo.

Resta inoltre una questione politica che non può essere elusa: il progetto presentato da Saronno Beni Comuni, società riconducibile a Gorla e Proserpio, non sembra aver subito, nel corso del suo percorso, modifiche sostanziali rispetto all’impostazione originaria. Ci si deve quindi chiedere quali siano gli effettivi margini di intervento che questa Amministrazione intende esercitare per incidere sulle scelte del proponente e ottenere condizioni più vantaggiose per la comunità.

A questo si aggiunge l’opportunità di un chiarimento pubblico sulla situazione relativa ai legami familiari tra due componenti dell’attuale Amministrazione, appartenenti alla lista civica Tu@Saronno, e il compianto Angelo Proserpio, fondatore della società Saronno Beni Comuni. Una circostanza che, proprio per la rilevanza dell’operazione, merita la massima trasparenza e chiarezza, anche sotto il profilo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Il M5S ha inoltre sostenuto fin dall’inizio che il progetto non abbia ancora dimostrato in modo convincente quale sia il reale valore aggiunto per la collettività. Le trasformazioni e le opere previste appaiono infatti prevalentemente riconducibili alle proposte dell’operatore privato, mentre non emergono impegni altrettanto chiari sul potenziamento dei servizi pubblici, indispensabile per rispondere alle esigenze di una città che dovrà accogliere nuovi residenti.

Una trasformazione urbana di questa portata non può essere valutata soltanto in termini di investimenti immobiliari e opere da realizzare. Deve essere misurata soprattutto in base ai benefici concreti che saprà restituire alla città.

E in questo percorso non può mancare la voce dei cittadini. Il loro volere, le loro osservazioni e le loro preoccupazioni non possono essere considerati un elemento accessorio o un semplice passaggio formale. Chi vive quotidianamente Saronno conosce le criticità del territorio e ha il diritto di essere ascoltato quando si decide il futuro degli spazi urbani, dei servizi e della qualità della vita. Le scelte urbanistiche devono nascere anche dal confronto con la comunità, non essere semplicemente comunicate a decisioni ormai prese.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a seguire con attenzione i prossimi passaggi dell’iter, verificando se le criticità sollevate troveranno finalmente ascolto e se l’Amministrazione dimostrerà la volontà concreta di correggere le debolezze del progetto.

Il futuro dell’ex Isotta non può essere deciso guardando soltanto agli interessi di chi realizza l’intervento. Deve essere costruito mettendo al primo posto Saronno, i suoi quartieri e i suoi cittadini.

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