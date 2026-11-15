Città

SARONNO – Per due anni ha gironzolato tra i giardini del quartiere Matteotti, facendosi vedere e poi sparendo proprio quando qualcuno cercava di avvicinarlo. Un bel gatto rosso, diventato ormai una presenza familiare in via Rosselli. Nessuno, però, immaginava che quel micio avesse un nome, Spritz, e soprattutto una padrona che lo aspettava da due anni in un altro comune.

La sua è una storia a lieto fine, fatta di pazienza, incontri fortunati e un piccolo dispositivo che si è rivelato decisivo: il microchip.

Tutto comincia con le segnalazioni di alcuni residenti del Matteotti, che da tempo vedevano il gatto aggirarsi nella zona. A occuparsi del caso è stata la Protezione Animali Saronnese Valle Lura Odv, che già in passato aveva cercato di recuperarlo, pensando si trattasse di un gatto di colonia da sterilizzare. Ma Spritz sembrava avere un sesto senso: ogni volta che si organizzava la cattura, spariva dalla circolazione.

La svolta è arrivata a maggio, quando il micio ha iniziato a frequentare il giardino di una famiglia da poco trasferita nel quartiere. Prima qualche visita, poi sempre più confidenza, fino a entrare anche in casa. Un’amicizia nata poco alla volta, che ha permesso finalmente di avvicinarlo e controllare la sua situazione.

I residenti hanno così chiesto l’intervento della volontaria per verificare se il gatto fosse sterilizzato e dotato di microchip. Ed è proprio a quel punto che è arrivata la sorpresa.

Passando il lettore, la volontaria ha scoperto che Spritz aveva già un microchip. Ha quindi comunicato il numero al Comune di Saronno, come previsto dalla procedura, per risalire al proprietario. La risposta è arrivata quasi subito. Grazie all’accesso all’anagrafe degli animali d’affezione, gli uffici comunali hanno individuato e contattato la proprietaria. E qui la sorpresa è diventata ancora più grande: Spritz risultava scomparso da ben due anni, da un comune vicino a Saronno.

Secondo una delle ipotesi, il gatto potrebbe essersi allontanato salendo accidentalmente su un furgone di operai impegnati in alcuni lavori vicino alla sua abitazione. Come sia arrivato al Matteotti resta dunque un mistero. Quello che conta è il finale. Dopo due anni di lontananza, Spritz è finalmente tornato tra le braccia della sua padrona, incredula davanti a una notizia che probabilmente non sperava più di ricevere.

Una bella storia resa possibile dall’attenzione dei residenti, dalla disponibilità della famiglia che ha accolto il micio, dall’intervento della Protezione Animali Saronnese Valle Lura Odv e dalla collaborazione del Comune. Per Spritz, dopo due anni di avventure tra i giardini del Matteotti, è stato il biglietto per tornare a casa.

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