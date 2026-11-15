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SARONNO – E se per una domenica si spegnessero gli schermi per diventare pirati, esploratori spaziali, investigatori o semplicemente sfidare amici e familiari attorno a un tavolo? Oggi, domenica 15 novembre, a Saronno si può fare tutto questo, senza spendere un euro per entrare. Torna infatti l’appuntamento con Saronno in Gioco, che dopo la giornata inaugurale di sabato propone un’altra giornata di divertimento, sfide e avventure per grandi e piccoli. Le attività proseguono dalle 10 alle 19, tra la palestra della scuola Aldo Moro, la Biblioteca comunale e la sala conferenze di viale Santuario.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, è organizzata da Fondazione Daimon Ets con il patrocinio del Comune di Saronno. Nata nel 2024 da un’idea del docente Fabrizio Reina, punta a trasformare il gioco in un’occasione di incontro e socialità, coinvolgendo persone di tutte le età.

Quasi 200 giochi da scoprire

Il cuore della manifestazione è la grande ludoteca, con quasi 200 giochi da tavolo a disposizione dei visitatori. Dai giochi di strategia a quelli più immediati e divertenti, ognuno potrà trovare qualcosa da provare. Non serve conoscere le regole: i volontari saranno a disposizione per spiegare come funzionano i giochi e accompagnare i partecipanti nelle prime partite.

Ci sarà anche la possibilità di scoprire giochi ancora in fase di sviluppo o appena pubblicati, incontrando direttamente gli autori nello spazio dedicato ai prototipi.

Una domenica di avventure per bambini e ragazzi

Tra le proposte più interessanti della giornata ci sono le sessioni di gioco di ruolo dedicate ai bambini e agli adolescenti, in programma proprio domenica mattina.

Un’occasione per avvicinarsi a un mondo fatto di fantasia, collaborazione e racconti condivisi, interpretando personaggi e affrontando avventure insieme agli altri giocatori.

Il programma dell’intero weekend comprende 74 sessioni di gioco di ruolo, con 27 sistemi differenti e la partecipazione di dieci realtà associative, coordinate da Oltregioco Aps. Le ambientazioni spaziano dai pirati agli esploratori spaziali, fino agli investigatori alle prese con misteri e situazioni imprevedibili.

Per partecipare alle sessioni è necessaria la prenotazione attraverso il sito ufficiale della manifestazione.

Tornei e scacchi per mettersi alla prova

Domenica mattina prosegue anche il calendario dei tornei a premi, con titoli come Risiko, Bang!, Echoes of Time, Sagrada, Planet Bee e Masterland. Chi non conosce le regole potrà contare sull’aiuto dei volontari per imparare e prepararsi alle sfide.

Spazio anche agli appassionati di scacchi, grazie alla presenza dell’associazione ScacchiSaronno. Gli istruttori federali saranno a disposizione dei visitatori e non mancheranno attrezzature pensate per consentire anche alle persone con disabilità visiva di partecipare alle partite.

Le missioni da completare e i premi

Anche oggi i visitatori potranno mettersi alla prova con le otto missioni proposte dagli organizzatori. All’ingresso viene consegnato un tesserino con diverse sfide: partecipare a un torneo, provare una sessione di gioco di ruolo, arrivare prima delle 10.30, fermarsi a mangiare o sostenere la manifestazione con una donazione.

Completando almeno quattro missioni sarà possibile ottenere uno sconto sull’acquisto dei giochi disponibili durante l’evento o al punto ristoro.

Durante tutta la giornata sarà attiva anche un’area ristoro, realizzata in collaborazione con la rete di cooperative Tikitaka, che promuove opportunità di inserimento lavorativo per persone con disabilità e in situazioni di fragilità.

Ingresso gratuito fino alle 19

La manifestazione prosegue oggi, domenica 15 novembre, dalle 10 alle 19. L’ingresso è libero e gratuito e la registrazione online, pur non essendo obbligatoria, è consigliata per agevolare l’accesso.

Per conoscere gli orari delle singole attività, verificare la disponibilità delle sessioni di gioco di ruolo e prenotare è possibile consultare il sito www.saronnoingioco.it.

Dopo le oltre 1.200 presenze registrate nella scorsa edizione, provenienti da 73 città diverse, gli organizzatori puntano quest’anno a raggiungere quota 1.800 visitatori nell’intero weekend.