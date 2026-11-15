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SARONNO – Una medaglia d’argento al collo e la bandiera italiana portata con orgoglio sul palco della premiazione. È il momento speciale vissuto da Karim Aly Kamel, giovane saronnese che ha conquistato il secondo posto alle Olimpiadi internazionali di Geografia, disputate in Russia dal 24 al 31 ottobre.

La competizione, denominata My Geo 2026, si è svolta a Sirius, vicino a Sochi, e ha riunito studenti provenienti da diversi Paesi, chiamati a confrontarsi su conoscenze geografiche, capacità di analisi e prove pratiche. Tra i protagonisti anche Karim, che ha ottenuto un prestigioso risultato individuale conquistando la medaglia d’argento.

Ma a rendere ancora più significativo il momento della premiazione è stato un gesto spontaneo del giovane saronnese. Appena chiamato sul palco per ricevere il riconoscimento, Karim ha voluto portare con sé la bandiera italiana.

A raccontarlo è un genitore, che ha condiviso con orgoglio la notizia del risultato ottenuto dal figlio: “La prima cosa che ha fatto appena salito sul palco per ricevere il premio è stata portare con sé la bandiera italiana, orgoglioso di essere italiano di Saronno”.

Un’immagine che racconta non soltanto la soddisfazione per il traguardo raggiunto, ma anche il legame con il proprio Paese e con la città.

Le Olimpiadi internazionali di Geografia hanno visto anche la squadra italiana ottenere il terzo posto nella classifica per nazioni. Per Karim, invece, la soddisfazione di tornare a Saronno con una medaglia d’argento e il ricordo di una premiazione vissuta con il tricolore.

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