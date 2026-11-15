Città

SARONNO –Marco Caronni, saronnese, 37 anni, dirigente d’azienda, è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia. Lo ha eletto ieri per acclamazione il congresso convocato a Villa Gianetti e presieduto dall’onorevole Stefano Benigni, vice segretario nazionale del partito. Presenti il segretario provinciale Simone Longhini, il consigliere regionale Giuseppe Licata e Gianfranco Librandi oltre ai segretari cittadini di Lega e Fratelli d’Italia. Sono intervenuti il capogruppo in consiglio comunale Lorenzo Azzi, il coordinatore uscente Rienzo Azzi, il consigliere comunale Agostino De Marco, l’ex sindaco Pierluigi Gilli, il vice presidente di Rete Popolare Varese Lucio Bergamaschi, l’ex vice sindaca Annalisa Renoldi. L’assemblea ha eletto contestualmente il nuovo direttivo composto da 25 membri espressione delle varie anime del partito.

Concretezza, serietà e unità: queste le parole d’ordine indicate dal neo segretario nel suo intervento di accettazione della carica. “Forza Italia deve lavorare con intensità sul territorio, rafforzare i suoi rapporti con la società civile, il volontariato, le associazioni. Dobbiamo avere anche uno sguardo attento al comprensorio: per questo ho voluto inserire nel direttivo personalità dei comuni vicini che gravitano su Saronno. Già settimana prossima intendo convocare il direttivo per procedere alla nomina del vice segretario, del tesoriere e della segreteria politica.”

Per quanto riguarda la linea politica Caronni ha affermato: “Intendo rafforzare i rapporti con i partiti del centrodestra con cui ci siamo presentati alle elezioni l’anno scorso. Occorre lavorare sin da ora per costruire un’alternativa a questa amministrazione di sinistra, molto più a sinistra della precedente, le cui uniche preoccupazioni sembrano essere gli eventi e la soddisfazione dei desiderata dell’attuatore dell’area Isotta”.

IL TEMPO DI UN CAFFè SPECIALE ELEZIONI 25 CON MARCO CARONNI

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