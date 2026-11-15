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UBOLDO – Una giornata dedicata alla natura e all’educazione ambientale, con protagonisti i più piccoli. Uboldo ha celebrato la 24esima edizione della Festa dell’albero al Giardino Botanico, dove questa mattina e nel pomeriggio sono state messe a dimora nuove piante insieme ai bambini della scuola materna Colombo-Morandi e agli alunni delle scuole del paese.

A raccontare l’iniziativa è stato il sindaco Luigi Clerici: “Tra terra, pale e sorrisi, sono state messe a dimora nuove piante. Insegnare ai più piccoli la bellezza della natura, il rispetto per la terra e la pazienza di veder crescere una pianta è una delle lezioni più preziose che possiamo offrire loro”.

L’obiettivo, come sottolineato dal primo cittadino, è insegnare alle nuove generazioni il valore della natura e l’importanza di prendersi cura del territorio. Clerici ha ringraziato le scuole, gli insegnanti, i bambini, i volontari di Eco 90, gli Amici del Bosco e Gianni Riva, definito dal sindaco “instancabile collaboratore dell’iniziativa”.

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