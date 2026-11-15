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VENEGONO INFERIORE – Un contributo di 100 euro per sostenere le famiglie nelle spese legate alle attività sportive dei figli. È la nuova Dote Sport comunale annunciata dall’amministrazione di Venegono Inferiore, che ha deciso di inserire la misura nel Bilancio di previsione 2027-2029, in vista della sua approvazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la pratica sportiva tra bambini e ragazzi, offrendo un aiuto economico alle famiglie in un periodo caratterizzato dall’aumento generalizzato dei costi. La maggioranza di Venegono che vorrei sottolinea il valore educativo, sociale e psicofisico dello sport, considerato uno strumento importante per la crescita dei più giovani.

Il contributo previsto sarà di 100 euro per ciascun ragazzo di età inferiore ai 16 anni residente a Venegono Inferiore, appartenente a un nucleo familiare con Isee non superiore a 25mila euro. La misura sarà destinata a chi non beneficia già della Dote Sport regionale, accessibile con un Isee fino a 20mila euro.

Il bando per presentare le domande sarà pubblicato nei primi mesi del 2027, con le modalità operative e le indicazioni per accedere al beneficio.

L’amministrazione ha inoltre previsto la possibilità di ampliare la platea dei beneficiari qualora, dopo l’assegnazione dei contributi agli aventi diritto, dovessero rimanere risorse disponibili.

La nuova Dote Sport comunale punta dunque ad affiancare gli strumenti regionali già esistenti, con particolare attenzione alle famiglie che rischiano di dover rinunciare alle attività sportive dei figli per ragioni economiche.

14112026