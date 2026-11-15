Volley serie B, Saronno vince ancora a Monza. Successi anche per Caronno e Res Volley Mozzate
15 Novembre 2026
SARONNO – Ancora una vittoria per la Pallavolo Saronno, che nella quinta giornata del campionato maschile di serie B, girone BG, espugna il campo del Gvc Monza Volley imponendosi per 3-1. I saronnesi, dopo aver perso il primo set per 25-15, reagiscono con decisione aggiudicandosi i tre successivi per 25-15, 25-22 e 25-18. Un successo che porta la formazione biancazzurra a quota 8 punti, al sesto posto in classifica, con tre vittorie nelle prime cinque giornate.
Sorride anche la Rossella Ets Caronno, che davanti al proprio pubblico supera al tie-break il Grassobbio per 3-2. I caronnesi vincono il primo set 25-22, cedono i due successivi 23-25 e 21-25, poi rimontano imponendosi 25-17 e 15-13. Due punti preziosi che consentono a Caronno di raggiungere quota 12, al secondo posto alle spalle della capolista Scanzorosciate.
Trasferta vittoriosa in Sardegna per la Res Volley Mozzate, che batte 3-1 il Vega Volley Dolianova. Dopo aver ceduto il primo set ai vantaggi per 28-26, i comaschi ribaltano la partita con i parziali di 25-17, 25-20 e 25-21. Anche Mozzate sale a 12 punti, al terzo posto, a pari merito con Caronno e Scanzorosciate.
Risultati quinta giornata
- Rossella Ets Caronno – Grassobbio 3-2 (25-22, 23-25, 21-25, 25-17, 15-13)
- Gvc Monza Volley – Pallavolo Saronno 1-3 (25-15, 15-25, 22-25, 18-25)
- Dent. Bellinvia Ag Milano – Pallavolo Missaglia 1-3 (25-23, 20-25, 18-25, 19-25)
- Vega Volley Dolianova – Res Volley Mozzate 1-3 (28-26, 17-25, 20-25, 21-25)
- Scanzorosciate – Ferramenta Astori Montichiari 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-18)
- Vero Volley Monza – Desio Volley Brianza 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)
Riposa: Yaka Volley Malnate.
Classifica
Scanzorosciate 12 punti (4 partite); Rossella Ets Caronno 12 (5); Res Volley Mozzate 12 (5); Yaka Volley Malnate 10 (4); Vero Volley Monza 8 (5); Pallavolo Saronno 8 (5); Grassobbio 8 (5); Pallavolo Missaglia 7 (4); Desio Volley Brianza 5 (4); Ferramenta Astori Montichiari 4 (4); Dent. Bellinvia Ag Milano 2 (5); Vega Volley Dolianova 2 (5); Gvc Monza Volley 0.
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