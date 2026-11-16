Città

SARONNO – È scomparso improvvisamente Angelo Volpi, classe 1939, figura conosciuta nel mondo dell’associazionismo saronnese, fondatore del circolo Tramway, appassionato collezionista e per molti anni collaboratore di Radio Orizzonti. La notizia della sua morte, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 novembre, è stata comunicata reda nota ll’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) di Saronno.

Socialista da sempre, Volpi aveva dedicato una parte importante della propria vita all’impegno politico e sindacale. Negli anni Ottanta aveva raggiunto i vertici nazionali della Uil Trasporti, affiancando all’attività sindacale una costante partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

A Saronno era particolarmente conosciuto per il suo impegno nel Circolo Tramway, di cui era stato uno dei fondatori. L’associazione si è distinta negli anni per le iniziative dedicate alla valorizzazione della storia cittadina e alla conservazione della memoria locale. Tra i progetti più significativi anche il recupero dell’orologio del Ponte della Vittoria, restituito alla città nel 2012.

Appassionato collezionista e conoscitore della storia industriale saronnese, Volpi aveva contribuito a mantenere vivo il ricordo di luoghi, fabbriche e tradizioni della città. Per molti anni era stato anche un attivo collaboratore di Radio Orizzonti, un altro ambito nel quale aveva messo a disposizione il proprio tempo e le proprie passioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newsletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09