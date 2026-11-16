Città

SARONNO – “Angelo era soprattutto un amico, nonostante la differenza di età che ci separava”. È un ricordo personale, fatto di insegnamenti, racconti e valori condivisi, quello che il presidente del consiglio comunale Francesco Licata dedica ad Angelo Volpi, scomparso nella notte tra il 14 e il 15 novembre all’età di 87 anni.

Un legame nato diversi anni fa e cresciuto attraverso il confronto e il dialogo, che Licata racconta soffermandosi soprattutto sui consigli ricevuti e sull’esempio di impegno civile lasciato dall’amico.

“Ho avuto il piacere di conoscerlo diversi anni fa e di lui voglio portare con me i consigli che era sempre capace di darti e soprattutto i suoi inviti a tenere duro ed non piegarsi mai perchè, come diceva sempre, chi ricopre una funzione pubblica o rappresenta qualcuno deve essere sempre senza macchia”.

Un insegnamento che il presidente del consiglio comunale considera particolarmente importante anche nel proprio ruolo istituzionale: “Mi ha insegnato che l’interesse generale deve sempre prevalere sui propri o su quelli dei pochi”.

Nel ricordo di Licata c’è spazio anche per una Saronno lontana nel tempo, quella della Seconda guerra mondiale, che Volpi aveva vissuto da bambino e che amava raccontare. “Ascoltavo sempre volentieri i suoi racconti della guerra di cui era stato testimone da bambino, perchè mi faceva rivivere e mi faceva capire la Saronno dell’epoca vista con gli occhi di un bambino”.

Classe 1939, socialista da sempre, Angelo Volpi aveva raggiunto negli anni Ottanta i vertici nazionali della Uil Trasporti. Fondatore del Circolo Tramway, appassionato collezionista e per molti anni collaboratore di Radio Orizzonti, era stato una figura attiva nella vita associativa e culturale della città. Proprio questo impegno torna nelle parole conclusive di Licata: “Saronno perde un suo protagonista, un uomo che è stato capace di raccontare la sua città e di impegnarsi per lei con la Radio, con il Tramway, con il Sindacato, ma il suo esempio resterà con chi lo ha conosciuto”.

Infine, un saluto semplice e affettuoso, rivolto prima di tutto all’amico: “Ciao Angelo e grazie di tutto. Fai buon viaggio…”.

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