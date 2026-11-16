Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessora alla Cultura Cornelia Proserpio in ricordo di Angelo Volpi scoperto nelle ultime ore.

La scomparsa di Angelo Volpi mi addolora profondamente, non soltanto per la perdita di una persona che ha dato tanto alla vita culturale e partecipativa della nostra città, ma anche per un legame che affonda le sue radici nella storia della mia famiglia.

Angelo era legato a mio padre Angelo, da un rapporto di amicizia e da una profonda unione di intenti. Li accomunavano l’amore per Saronno, la passione per la sua storia e la convinzione che impegnarsi per la propria comunità fosse qualcosa di naturale, quasi un dovere.

Persone capaci di dedicare tempo, energie e idee alla città, animate dal desiderio di custodirne la memoria e contribuire a renderla sempre più viva.

In questi ultimi mesi Angelo è venuto spesso in Comune. Nonostante le difficoltà che lo affliggevano, non aveva perso la sua determinazione. Arrivava con proposte, richieste, idee da sviluppare, cause da sostenere sempre con quello spirito intraprendente di chi non smette mai di sentirsi parte attiva della propria comunità.

Ci eravamo lasciati soltanto qualche settimana fa con una promessa: ritrovarci per visionare insieme del nuovo materiale per una mostra dedicata alla storia della nostra città. Era entusiasta, come sempre, di poter aggiungere un altro tassello alla memoria di Saronno.

Mi dispiace profondamente che non avremo modo di mantenere quell’appuntamento.

Angelo apparteneva a quella Saronno che non si arrende, che propone, che custodisce il passato senza smettere di guardare avanti.

Mancherà a tutti noi il suo spirito instancabile. A me mancheranno anche i suoi racconti, le sue visite in Comune e quel filo di memoria e di affetto che, attraverso di lui, mi riportava a mio padre e alle nostre origini. Grazie per tutto quello che ci hai lasciato e ti prometto che l’orologio vicino al sottopasso tornerà al suo posto funzionante come un tempo.

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