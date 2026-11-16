Cronaca

SARONNO – Torna l’allarme per le mail contenenti minacce di attentati inviate agli istituti scolastici italiani. Dopo gli episodi dei giorni scorsi, che avevano interessato anche diverse scuole di Saronno e del circondario, una nuova ondata di messaggi intimidatori è stata segnalata in varie città. Al momento non è noto se le comunicazioni siano arrivate nuovamente anche agli istituti del territorio saronnese.

Le mail, secondo quanto emerso, ripropongono uno schema già utilizzato nelle precedenti occasioni. Il mittente annuncia la presenza di un ordigno esplosivo all’interno dell’edificio scolastico, sostenendo che la detonazione sarebbe prevista entro 40 minuti dalla ricezione del messaggio. A firmare le comunicazioni compare nuovamente la sigla M.A., riconducibile al nome Mikhail Andropov, già utilizzato nelle mail minatorie recapitate nei giorni scorsi.

Il contenuto del messaggio è particolarmente inquietante. Oltre alla minaccia di un’esplosione in grado di provocare gravi danni all’edificio e alle aree circostanti, viene sostenuto che un dipendente della mensa scolastica sarebbe stato coinvolto nella contaminazione degli alimenti con sostanze tossiche. Si tratta, naturalmente, di affermazioni contenute nella comunicazione minatoria, delle quali non risulta alcuna conferma.

«Avete ignorato le nostre richieste», si legge nell’apertura della mail, che prosegue annunciando il presunto posizionamento dell’ordigno e attribuendo ai destinatari la responsabilità delle eventuali conseguenze. Nonostante la gravità delle minacce, secondo le informazioni attualmente disponibili non sarebbero state disposte evacuazioni degli istituti interessati. La gestione della situazione avverrebbe sulla base delle indicazioni del ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi.

La nuova ondata di messaggi riporta l’attenzione anche sulle scuole del Saronnese, già coinvolte nei precedenti episodi. Resta da chiarire se questa volta siano stati raggiunti anche indirizzi di posta elettronica degli istituti locali. Non risultano, al momento, elementi che confermino la presenza effettiva di ordigni o sostanze pericolose nelle scuole destinatarie delle minacce.

(foto archivio)

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