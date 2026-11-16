Comasco

TURATE – Nuove chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire lavori di pavimentazione. Le limitazioni alla circolazione sono previste nelle notti tra lunedì 16 e martedì 17 novembre e tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre, con modifiche alla viabilità che interesseranno in particolare gli svincoli di Turate e Lomazzo Nord.

La prima chiusura scatterà alle 21 di lunedì 16 novembre e proseguirà fino alle 5 di martedì 17 novembre. In questa fascia oraria non sarà percorribile il tratto dell’A9 compreso tra Turate e Lomazzo Nord, in direzione Como e Chiasso. Sarà inoltre chiuso il raccordo che dalla A36 Pedemontana Lombarda immette sulla A9 verso Chiasso.

Sempre nella stessa notte, lo svincolo di Turate resterà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Como sia verso Lainate.

Una seconda limitazione è prevista dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 novembre, quando sarà nuovamente chiusa l’entrata dello svincolo di Turate, questa volta esclusivamente in direzione Como.

I percorsi alternativi

Per gli automobilisti diretti verso Como e Chiasso, durante la chiusura del tratto autostradale sarà obbligatorio uscire a Turate e proseguire lungo la viabilità ordinaria, percorrendo via Isonzo, via San Maurizio, via Como, la provinciale 33 verso Lomazzo, la provinciale 30 e la provinciale 23 verso Guanzate, per poi rientrare in A9 allo svincolo di Lomazzo Nord.

In caso di chiusura dell’entrata di Turate, chi viaggia verso Como e Chiasso potrà utilizzare lo svincolo di Lomazzo Nord, mentre per la direzione Lainate l’alternativa indicata è lo svincolo di Saronno.

Le chiusure potrebbero comportare un aumento del traffico sulla viabilità ordinaria, soprattutto nelle zone di Turate, Lomazzo e Guanzate, durante le ore interessate dai lavori.

(foto archivio: lo svincolo di Turate)

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