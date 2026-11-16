Calcio

SARONNO – Cambio in panchina al Fbc Saronno. La società biancoceleste ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Danilo Tricarico (foto), all’indomani del pareggio per 2-2 sul campo del Sedriano, nella decima giornata del campionato di Eccellenza. Una decisione che arriva nonostante una serie di otto risultati utili consecutivi, ma con una classifica che vede il Saronno a dieci punti dalla capolista Legnano.

Il pareggio di domenica, maturato in pieno recupero dopo che i biancocelesti erano stati due volte in vantaggio, ha dunque preceduto la decisione della società. A Sedriano il Saronno era passato in vantaggio con Ientile nel primo tempo e con Vassallo nella ripresa, prima di essere raggiunto definitivamente dal rigore trasformato da Schingo al 48′ del secondo tempo.

Il comunicato della società

«Fbc Saronno comunica che, a seguito di un’attenta e ponderata valutazione, è stata presa la decisione di interrompere il rapporto professionale con mister Danilo Tricarico, sollevandolo dall’incarico di allenatore della prima squadra», si legge nella nota ufficiale del club.

La società precisa che si tratta di «una scelta maturata con senso di responsabilità e nella consapevolezza del percorso condiviso, nel rispetto del lavoro svolto e dell’impegno profuso nel corso della collaborazione».

Il comunicato si conclude con un ringraziamento all’allenatore per «la professionalità, la dedizione e la serietà dimostrate», accompagnato dagli auguri per il proseguimento della carriera.

Otto risultati utili, ma troppi pareggi

Tricarico lascia una squadra che nelle ultime otto giornate non ha conosciuto sconfitte, ma che ha raccolto diversi pareggi, perdendo terreno rispetto alle prime posizioni della classifica. Dopo dieci giornate il Fbc Saronno occupa l’ottavo posto con 16 punti, mentre il Legnano guida il girone a quota 26, seguito dalla Rhodense con 23 e dalla Caronnese con 20.

Resta ora da capire a chi sarà affidata la guida tecnica della prima squadra. Tra i nomi che nelle scorse settimane circolavano per la successione a Tricarico figura quello di Roberto Gatti, già allenatore della Solbiatese. Al momento, tuttavia, non risulta alcuna comunicazione ufficiale da parte del club sulla scelta del nuovo tecnico.

Eccellenza girone A, risultati della decima giornata

Academy Calvairate-Rhodense 3-2, Aurora Cantalupo-Barona Sporting 0-1, Besnatese-Vergiatese 1-0, Legnano-Assago 4-2, Lentatese-Caronnese 1-3, Tribiano-Baranzatese 1-0, Ardor Lazzate-Magenta 4-3, Sedriano-Fbc Saronno 2-2.

Classifica

Legnano 26 punti, Rhodense 23, Caronnese 20, Baranzatese 19, Barona Sporting 18, Tribiano 17, Academy Calvairate 16, Fbc Saronno 16, Sedriano 13, Ardor Lazzate 10, Vergiatese 10, Lentatese 9, Aurora Cantalupo 8, Besnatese 8, Magenta 5, Assago 2.

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