Calcio locale, dalla Serie D alla Seconda categoria: risultati, marcatori e classifiche del weekend
16 Novembre 2026
SARONNO – Domenica 15 novembre ricca di appuntamenti per il calcio del Saronnese e dei comuni limitrofi. Dalla Serie D alla Seconda categoria, il bilancio comprende le vittorie di Varesina, Caronnese, Ardor Lazzate, Sc United, Dal Pozzo, Cogliatese e Cgds Misinto. Resta invece il rammarico per il Fbc Saronno, raggiunto su rigore in pieno recupero a Sedriano. Pareggi per diverse altre formazioni locali, mentre Arconatese, Ceriano Laghetto, Tradate ed Equipe Garibaldi escono sconfitte dai rispettivi incontri.
Serie D, girone D: Varesina vincente, Arconatese sconfitta
La Varesina torna al successo battendo 3-1 il Pontedera sul campo di Venegono Superiore. Dopo un primo tempo senza reti, i padroni di casa sbloccano il risultato al 5′ della ripresa con Ferrante. Al 10′ Banfi raddoppia e al 37′ firma la doppietta personale. Per il Pontedera accorcia Ferreira al 46′. La Varesina sale così a 14 punti.
Sconfitta invece per l’Arconatese, che gioca le proprie partite casalinghe allo stadio di Caronno Pertusella. I gialloblù perdono 0-1 contro il Crema e restano penultimi con 6 punti.
Da segnalare anche il successo della Pro Patria sulla Castellanzese per 1-0, la sconfitta del Varese sul campo della Casatese Merate e il pareggio della Solbiatese contro il Cittadella Modena.
Risultati della dodicesima giornata: Arconatese-Crema 0-1, Casatese Merate-Varese 1-0, Correggese-Lentigione 3-2, Pavia-Pro Sesto 3-0, Pro Patria-Castellanzese 1-0, Sant’Angelo-Oltrepò 4-0, Varesina-Pontedera 3-1, Solbiatese-Cittadella Modena 1-1. Pistoiese-Tropical Coriano (posticipo del 9 dicembre).
Classifica: Pistoiese 28 punti, Pro Patria 24, Lentigione 24, Casatese Merate 22, Castellanzese 19, Pro Sesto 18, Sant’Angelo 18, Cittadella Modena 18, Solbiatese 18, Crema 18, Pavia 17, Correggese 15, Varese 14, Varesina 14, Tropical Coriano 9, Pontedera 7, Arconatese 6, Oltrepò 5. Pistoiese e Tropical Coriano una partita in meno.
Calcio Serie D: Varesina torna a vincere, sul Pontedera. Arconatese a Caronno battuta dal Crema
Eccellenza, girone A: Caronnese e Ardor vincono, beffa per il Saronno
Il Fbc Saronno deve accontentarsi del 2-2 sul campo del Sedriano. I biancocelesti passano al 25′ del primo tempo con Ientile, ma vengono raggiunti al 32′ da Airaghi, a segno di testa su calcio d’angolo. Nella ripresa Vassallo riporta avanti il Saronno al 13′, prima del pareggio definitivo dell’ex Schingo su rigore al 48′. Per la squadra di Danilo Tricarico un punto che lascia parecchio rammarico.
Successo esterno per la Caronnese, che supera 3-1 la Lentatese. Giangaspero apre le marcature al 28′ del primo tempo, Gualandris pareggia al 35′, poi nella ripresa Corno firma il nuovo vantaggio al 10′. Nonostante l’espulsione di Zeroli al 22′, i rossoblù resistono e chiudono i conti al 41′ con un pallonetto di Giangaspero, autore di una doppietta.
Vittoria spettacolare anche per l’Ardor Lazzate, che supera 4-3 il Magenta. Per i brianzoli vanno a segno Panatti, Vavassori e Valerin, quest’ultimo autore di una doppietta. L’Ardor prosegue così la propria serie positiva e sale a 10 punti.
In testa il Legnano si porta da solo al comando con 26 punti, approfittando della sconfitta della Rhodense contro l’Academy Calvairate.
Risultati della decima giornata: Academy Calvairate-Rhodense 3-2, Aurora Cantalupo-Barona Sporting 0-1, Besnatese-Vergiatese 1-0, Legnano-Assago 4-2, Lentatese-Caronnese 1-3, Tribiano-Baranzatese 1-0, Ardor Lazzate-Magenta 4-3, Sedriano-Fbc Saronno 2-2.
Classifica: Legnano 26 punti, Rhodense 23, Caronnese 20, Baranzatese 19, Barona Sporting 18, Tribiano 17, Academy Calvairate 16, Fbc Saronno 16, Sedriano 13, Ardor Lazzate 10, Vergiatese 10, Lentatese 9, Aurora Cantalupo 8, Besnatese 8, Magenta 5, Assago 2.
Calcio Eccellenza, beffa per il Fbc Saronno a Sedriano: fotogallery
Promozione, girone B: tris dello Sc United, pareggi per Solaro e Rovellasca
Lo Sc United conquista una vittoria importante battendo 3-0 il Morazzone. A sbloccare il risultato è Preatoni al 31′ del primo tempo, mentre nella ripresa Tammaro realizza una doppietta, andando a segno al 29′ e al 46′. Lo Sc United sale così a 14 punti.
Pareggio esterno per il Rovellasca 1910, che chiude sull’1-1 la trasferta contro la Castanese. Gli ospiti passano in vantaggio al 22′ della ripresa con Tallarita, ma vengono raggiunti al 40′ da Rondanini.
Finisce senza reti lo scontro di bassa classifica tra Universal Solaro e Luino. La squadra di Simone Broccanello sale a 10 punti, mentre il Luino rimane ultimo a quota 6.
Sconfitta invece per il Ceriano Laghetto, battuto 1-0 sul campo del Base 96 Seveso e fermo a 11 punti.
Risultati della decima giornata: Meda-Accademia BMV 2-2, Accademia Inveruno-Sestese 2-1, Base 96 Seveso-Ceriano Laghetto 1-0, Gavirate-Gallarate 1-4, Marnate Gorla-Accademia Bustese 2-1, Sc United-Morazzone 3-0, Castanese-Rovellasca 1-1, Universal Solaro-Luino 0-0.
Classifica: Gallarate 17 punti, Morazzone 17, Accademia Inveruno 16, Marnate Gorla 16, Castanese 16, Sestese 15, Meda 15, Accademia Bustese 15, Sc United 14, Gavirate 14, Base 96 Seveso 13, Accademia BMV 13, Ceriano Laghetto 11, Universal Solaro 10, Rovellasca 10, Luino 6.
Calcio Promozione, tris dello Sc United al Morazzone. Pari per Rovellasca e Universal Solaro, ko Ceriano
Prima categoria, girone H: pareggio Cistellum, ko Tradate
Il Cistellum pareggia 2-2 sul campo del Bosto. Per la formazione di Cislago vanno a segno Geron e Boccaletti, ma le due reti non bastano per conquistare la vittoria. Il Cistellum raggiunge quota 12 punti.
Sconfitta invece per il Tradate, battuto 2-1 in trasferta dal Veniano. I tradatesi restano a 9 punti, nella zona playout.
Risultati delle squadre locali: Bosto-Cistellum 2-2, Veniano-Tradate 2-1.
Classifica, posizioni disponibili: Cantello Belfortese 23 punti, Valcuviana 21. Cistellum 12, Tradate 9.
Seconda categoria, girone G: pareggio della Gerenzanese
La Gerenzanese conquista un punto sul campo del Cascina Mamete, pareggiando 2-2. Per i gerenzanesi vanno a segno Canavesi e Pellizzi.
Risultato: Cascina Mamete-Gerenzanese 2-2.
Seconda categoria, girone K: Dal Pozzo corsaro con Maggiore
Vittoria esterna per il Dal Pozzo, che supera 4-2 il San Vittore Olona. Grande protagonista Maggiore, autore di una tripletta, mentre la quarta rete porta la firma di Di Lio.
Con questo successo il Dal Pozzo sale a 22 punti e occupa il secondo posto, alle spalle della Victor Rho, capolista a quota 30.
Risultato: San Vittore Olona-Dal Pozzo 2-4.
Classifica, prime posizioni: Victor Rho 30 punti, Dal Pozzo 22.
Seconda categoria, girone R: vincono Cogliatese e Misinto
Due successi per le formazioni locali. La Cogliatese supera 3-0 il Robur Ruginello grazie alle reti di Del Bianco, Marzorati e Ceglia.
Vittoria anche per il Cgds Misinto, che espugna il campo del Cosov con il risultato di 2-1. A segno per i misintesi Pecin e Frangi.
Entrambe le formazioni salgono a 15 punti, a metà classifica. In testa ci sono Cesano Maderno e Juvenilia, appaiate a quota 22.
Risultati: Cosov-Cgds Misinto 1-2, Cogliatese-Robur Ruginello 3-0.
Classifica: Cesano Maderno 22 punti, Juvenilia 22. Cogliatese 15, Cgds Misinto 15.
Seconda categoria, girone V: tre pareggi e una sconfitta
Giornata senza vittorie per le quattro formazioni locali. L’Amor Sportiva pareggia 0-0 sul campo della Vanzaghellese e sale a 16 punti.
La Pro Juventute Uboldo ferma sull’1-1 la capolista Union Villa Cassano grazie a una rete di Dieye, raggiungendo quota 15.
Pareggio per 2-2 anche dell’Azzurra Mozzate sul campo del San Marco, mentre l’Equipe Garibaldi perde in casa 0-1 contro l’Olgiate.
Risultati: Equipe Garibaldi-Olgiate 0-1, Pro Juventute Uboldo-Union Villa Cassano 1-1, Vanzaghellese-Amor Sportiva 0-0, San Marco-Azzurra Mozzate 2-2.
Classifica: Union Villa Cassano 20 punti. Amor Sportiva 16, Pro Juventute Uboldo 15, Azzurra Mozzate 13, Equipe Garibaldi 10.
Calcio 1′ e 2′ cat: pareggiano Cistellum, Gerenzanese e Amor. Successo Misinto, colpo esterno del Dal Pozzo
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