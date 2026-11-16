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CASTELSEPRIO – La chiesa di Santa Maria foris portas è nuovamente aperta al pubblico, con un allestimento rinnovato e un nuovo impianto di illuminazione che permette di apprezzare meglio gli affreschi custoditi al suo interno. A comunicarlo è il Parco archeologico di Castelseprio, che invita i visitatori a riscoprire uno dei monumenti più importanti del patrimonio storico e artistico del Varesotto. La novità riguarda soprattutto la valorizzazione delle pitture murali dell’abside, considerate tra le testimonianze più significative della pittura altomedievale europea. Il ciclo di affreschi, dedicato a episodi della vita di Maria e dell’infanzia di Gesù, è celebre per la qualità artistica e per le particolarità stilistiche che hanno alimentato un lungo dibattito tra gli studiosi sulla sua datazione e sulle influenze culturali.

La chiesa, situata poco distante dall’area dell’antico insediamento fortificato di Castelseprio, fa parte del sito seriale Unesco dedicato ai Longobardi in Italia, riconosciuto Patrimonio mondiale dell’umanità nel 2011. Con la riapertura e il rinnovamento dell’illuminazione, il Parco archeologico punta a rendere ancora più coinvolgente la visita, consentendo di osservare con maggiore chiarezza i dettagli delle decorazioni pittoriche e le caratteristiche architettoniche dell’edificio.

Un’occasione per tornare a visitare un luogo di particolare interesse storico, a pochi chilometri dal Saronnese, e riscoprire un patrimonio artistico che rappresenta una delle principali attrazioni culturali del territorio.

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