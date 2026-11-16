Saronnese

CISLAGO – Dalla scuola di danza al palcoscenico televisivo di Rai 1. È una bella soddisfazione per Lorenzo Poli, presidente della scuola di danza BxC, e per la sua allieva Bianca Antuono, selezionati da Milly Carlucci e dal gruppo dei maestri di Ballando con le Stelle per esibirsi nell’ambito di Ballando On The Road. A dare notizia del riconoscimento è stata l’Amministrazione comunale di Cislago, che ha voluto congratularsi pubblicamente con i due ballerini per il risultato raggiunto. Un’opportunità che premia il talento, la preparazione e l’impegno dedicati alla danza, attività che la scuola BxC promuove anche come occasione di crescita personale e condivisione.

Particolarmente significativo il legame di Lorenzo Poli con Cislago. Durante l’intervista rilasciata alla Rai, il ballerino ha infatti voluto ricordare le proprie origini, presentandosi con orgoglio come cittadino cislaghese. Un gesto apprezzato dall’Amministrazione, che ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il rapporto con il proprio territorio anche in occasione di esperienze di rilievo nazionale. La selezione per Ballando On The Road, iniziativa legata al popolare programma televisivo condotto da Milly Carlucci, rappresenta un’occasione di visibilità per i due protagonisti e per la scuola di danza.

«È sempre bello vedere persone del nostro territorio raggiungere traguardi importanti, portando con sé le proprie radici e contribuendo a far conoscere il nome di Cislago anche oltre i confini della nostra comunità», sottolinea il Comune nel messaggio di congratulazioni.

A Lorenzo Poli e Bianca Antuono sono arrivati dunque i complimenti e gli auguri dell’Amministrazione comunale, che ha voluto condividere con tutta la cittadinanza la soddisfazione per questa esperienza televisiva.

16112026