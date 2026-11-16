Comasco

COMASCO – Tre ragazze di 18 anni sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 novembre, alle 3.54, in via Maestri Comacini a Cermenate. Per cause ancora da chiarire, un’automobile si è ribaltata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, mentre sono stati allertati anche i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como. L‘intervento, inizialmente classificato in codice giallo, si è concluso con il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

Un altro incidente si è verificato nella tarda serata di sabato nel Comasco. Alle 22.22, a Figino Serenza, un automobilista di 24 anni è finito contro un ostacolo in via Don Luigi Meroni. E’ stato soccorso dalla ambulanza della Croce rossa di Cantù; il ferito è stato accompagnato all’ospedale cittadino. Sono stati allertati anche i carabinieri del comasco ed i vigili del fuoco.

(foto: ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno)

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